Cea mai scumpă vacanţă e la cort. Zeci de turiştii au fost amendaţi cu mii de lei, pentru că au campat ilegal pe plajele din Corbu şi din Vadu

Cea mai scumpă vacanţă e la cort. Au simţit-o pe propriul buzunar turiştii care au fost amendaţi cu mii de lei, pentru că au campat ilegal pe plajele din Corbu şi din Vadu. Pentru că sunt zone protejate, rulotele şi corturile sunt strict interzise acolo. Puţini ştiu însă acest lucru. Autorităţile au făcut astăzi controale-surpriză la malul mării.

Raiul turiştilor care au ales în acest weekend să facă plajă în zonele sălbatice de la Vadu sau Corbu a fost tulburat de comisarii Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Însoţiţi de jandarmi, aceştia au verificat fiecare rulotă sau cort campat aproape de mare.

„Puteau şi domnii să scrie o pancartă foarte mare, dacă tot sunt de la rezervatia biosferei. Nu am văzut nimic, am intrat, nu am văzut nimic.” , a declarat o turistă.

Comisarii spun că unii turişti încalcă multe alte reguli în aceste zone sălbatice. Nu doar că îşi pun corturile la marginea plajei, dar aruncă şi gunoaiele peste tot sau chiar intră cu maşinile direct pe nisip.