Cinci copilași din Sibiu se cresc singuri. Mama lor a murit la începutul lunii februarie, răpusă de cancer

„Avem nevoie urgent de 3.500-4.000 lei pentru a imbraca copiii orfani de mama, ai Adrianei.

Va supunem atentiei, inca o data, cazul ADRIANA – bolnava de cancer, mamica eroina, a celor cinci copii care in data de 06.02.2020 si-a luat adio de la noi si de la cele lumesti si a trecut in lumea celor fara de durere si chin, lasand in urma ei, 5 copii minori cu varste intre 1 an si 2 luni si 11 ani.

Cei cinci copii orfani de mama, locuiesc in localitatea Sat Nou, comuna Rosia, județul Sibiu si au mare nevoie de sprijinul nostru financiar in vederea achizitionarii de hainute, incaltaminte si multe alte lucruri utile in viata de zi cu zi, pentru a avea si ei un trai modest si decent si pentru a putea merge la scoala ca orice copilas normal fara a se simti marginalizat, tinand cont de societatea in care traim, din pacate.

Precizam ca tatăl copiilor, in grija caruia au si ramas acestia, lucrează cu ziua, neavând un loc de muncă stabil castigand foarte putin, fiind in imposibilitatea de a le putea acoperi acestora, toate nevoile.

Acesti copii au nevoie, cu prioritate de hainute, incaltaminte si multe alte lucruri care sa-i ajute in viata de zi cu zi, iar un cost estimativ pentru toate acestea ar fi undeva in jur 3500-4000 lei.

Dat fiind cele mentionate mai sus facem apel la bunavointa d-voastra, sa ne sprijiniti in demersurile “Asociatiei Stergem Lacrimi” si sa-i ajutati cu donatii financiare pentru a putea merge impreuna cu ei, sa-i echipam cu tot ce este nevoie , alinandu-le totodata si suferinta din sufletele lor nevinovate, aducandu-le bucuria pe chipurile lor inocente.

Va multumim in numele Asociatie “Stergem Lacrimi”, celor care de un an de zile, vegheati asupra celor greu incercati de soarta!1🙏😢😢

La donații, vă rugăm să specificați cazul ,,Adriana”.”