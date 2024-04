Cine a fost Costel Corduneanu. Cum a ajuns să renunțe la sport pentru un loc la masa interlopilor. Povestea lui de viață

După mai multe săptămâni într-un spital din Târgu Mureș, internat pentru o operație pe cord, Costel Corduneanu (Constantin Corduneanu) s-a stins din viață. Iată cine a fost și de ce era considerat unul dintre cei mai de temut interlopi.

Zis și ”Ștefan cel Mare al Moldovei”, Costel era șeful clanului Corduneanu și fost sportiv de performanță. Unul dintre nepoții lui au anunțat vestea tragică, transmițând un mesaj în care îl numește ”Regele nostru”.

„Dumnezeu să te ierte, unchiule! Ai fost, eşti şi vei rămâne în inimile noastre! Regele nostru”, a transmis nepotul lui Costel Corduneanu pe Facebook.

Cine a fost Costel Corduneanu. De la viața de sportiv la lumea interlopă

Costel Corduneanu s-a născut într-o familie cu 11 copii și a intrat de mic în secţia de lupte a Clubului Sportiv Nicolina din Iaşi.

Supranumit Stăpânul Moldovei, el a fost campion mondial la lupte și subofițer în cadrul cluburilor Steaua și Dinamo Brașov.

Corduneanu a fost campion mondial la cadeți și a participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice, unde a reușit să se claseze pe locul 9, la Barcelona în 1992, și pe 14 la Atlanta, în 1996.

În 1996, a participat și fratele lui, Gheorghe Corduneanu, care a reușit să obțină un loc și mai bun, al șaptelea, la lupte libere.

”Federația Română de Lupte anunță cu regret trecerea în neființă a celui care a reprezentat luptele libere românești cu succes- Costel Corduneanu.

Costel Corduneanu a fost unul dintre cei mai buni luptători pe care i-a dat municipiul Iași, fiind Campion Mondial de cadeţi, Vicecampion European și participant la două ediţii ale Jocurilor Olimpice, unde a ocupat locul 9 – Barcelona, 1992, respectiv locul 14 – Atlanta, 1996.

Federația Română de Lupte transmite sincere condoleanțe familiei și apropiaților! Dumnezeu sa îl odihnească!”, a transmis Federația Română de Lupte.

După ce și-a încheiat cariera sportivă, Costel Corduneanu ar fi avut legături strânse cu mafia rusă. El este considerat unul dintre cei mai importanți lideri interlopi din zona Moldovei.

“Din cauză că banii câştigaţi la lupte în ţară erau prea puţini, Costel lupta pentru echipe din Elveţia şi Germania, din septembrie până în decembrie, şi se mai descurca. În cele din urmă, lipsurile materiale s-au dovedit a fi prea mari, iar Costel a apucat-o pe acest drum”, a dezvăluit antrenorul lui Corduneanu pentru ziarul Adevărul.

Se zvonește că ”Stăpânul Moldovei” ar fi spus în fața cunoscuților că i s-a propus să adere la temuta organizație criminală (vor v zakone), adică membru cu drepturi depline și ar fi urmat să reprezinte interesele mafioților ruși pe teritoriul României.

Costel Corduneanu avea tatuate pe umeri celebrele stele specifice hoților în lege, însă acestea ar fi fost făcute la cererea lui, într-un salon de tatuaje din România. Nu s-a confirmat faptul că ar fi aparținut de gruparea respectivă.

Costel Corduneanu a fost închis pentru că și-a spionat fosta soție

Corduneanu a fost în spatele gratiilor pentru că și-a spionat fosta soție. Mai exact, a plătit un hacker să-i “spargă” laptopul, pentru a afla dacă face videochat.

S-a predat polițiștilor din Iași pe 30 ianuarie 2020, ca să-și execute cei trei ani de închisoare la care fusese condamnat. A executat șapte luni.

“Eu vreau să ies din lumea asta. Am fost sportiv, am făcut lucruri frumoase. Am greșit, am plătit pentru greșelile mele. Nu mai vreau! Mi-a ajuns! Vreau să fac afaceri legale, să nu mai am treabă cu nimic. (…) Lumea spune că suntem clan, că facem parte din mafie și nu mai știu ce. Noi nu suntem clan, noi suntem o familie. Noi nu am omorât pe nimeni. Într-adevăr, am reacționat și noi când am fost provocați, dar atât”, a mai spus liderul grupării interlope pentru BZI.

Bazele clanului Cordunenilor

Clanul Cordunenilor a-nceput să prindă rădăcini în anul 1992. Inițial, din grupare făceau parte doar 7 frați din familia Corduneanu, însă în scurt timp, numărul membrilor a crescut.

Rețeaua s-a ramificat nu numai în afara familiei, ci și în afara țării, ajungând să includă indivizi din Italia, Franța, Germania sau Polonia.

În scurt timp, în țările în care operau, membrii clanului au început să comită jafuri din ce în ce mai temerare și acționeze “în stil mafiot” – amenințări, bătăi, trafic de persoane, droguri, arme, conform Libertatea.