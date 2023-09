Cine este Ana-Maria Rusu, femeia din România care a ajuns în Top 50 cei mai buni profesori din lume. Ce mesaj a transmis

Ana-Maria Rusu a fost selectată în Top 50 cei mai buni profesori din lume la Global Teacher Prize 2023.

Românca este profesoară de educație muzicală la Colegiul Naţional “Unirea” şi Şcoala Gimnazială nr. 5 “Anghel Saligny” din Focşani.

Care este povestea româncei Ana-Maria Rusu. A ajuns în Top 50 cei mai buni profesori din lume

Românca a scris pe pagina sa de Facebook că nu ar fi ajuns aici fără ajutorul elevilor ei.

„Acum am ajuns acasa. Ore pana la 19.30. Da, voi scrie aici ca sa ramana ”forever”: nimic, dar ABSOLUT NIMIC nu ar fi fost posibil fara copii; cei care au fost (o bucurie), cei care sunt acum (minunile lumii), toti au fost si sunt o treapta pe care am urcat.

Fara ei as fi fost doar Ana, profesorul ala bun sau slab, de la care ai prins ceva sau nu, cu chef sau fara, care s-a prezentat pregatita, sau poate doar asa cum s-a priceput, dar in fata unor banci goale.

Ei sunt cei care au reusit sa ma aduca aici. Nimeni altii. Lor dar si celor care au crezut in mine atunci cand poate nu aveau de ce #CantusMundi #Merito; lor le multumesc. Pentru colegii mei (eroi stiuti sau aflati in umbra) din toate scolile si orasele in care am fost, celor de azi (unde am vazut un exercitiu perfect de admiratie cum nu credeam ca mai exista): recunoștință.”, se arată în postare.

Pentru edițiile trecute de la Global Teacher Prize, au mai fost selectate doar două profesoare din România: Mirela Tanc, profesoară de Limba şi literatura română la Oradea, şi Manuela Prajea, profesoară de Matematică la Drobeta-Turnu Severin la acel moment, în prezent stabilită în S.U.A, unde continuă să predea la un colegiu, potrivit Edupedu.ro.

Global Teacher Prize este o competiţie anuală pentru a descoperi cel mai valoros profesor din lume, câştigător al unui premiu de 1 milion de dolari, organizată de Fundaţia Varkey, în mai multe etape.

Topul 50 va fi urmat de selecţia pentru Top 10, din care va fi ales laureatul premiului Global Teacher Prize 2023, menționează Glasulcetatii.ro.