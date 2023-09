Loredana, tânăra care i-a luat viața prietenei sale Alina în Mangalia, face primele declarații: “O visez noaptea și o rog…”

În luna august, România era tulburată de un caz odios de crimă. Loredana își ucidea cea mai bună prietenă alături de care se află la muncă în Mangalia, după o ceartă aprinsă. Alina, tânăra care a pierit de mâinile prietenei sale, era aruncată într-o valiză în parc. Acum, la mai bine de o lună, Loredana face declarații.

Loredana ar fi început să aibă coșmaruri și să o mustre conștiința pentru apta făcută, deși la interogatorii ar fi părut lipsită de orice fel de emoție și implacabilă când venea vorba de fapta sa.

Într-un moment necontrolat de furie și- atacat prietena cu un cuțit și a lăsat-Io fără suflare în camera de hotel. Mai apoi, ca să scape de trupul neînsuflețit al Alinei, l-a ascuns într-o valiză și a chemat un taxiu.

Șoferul a observat greutatea bagajului, întrebând ce cară, însă nu a primit un răspuns. Loredana era dusă a un parc din apropiere, acolo unde a lăsat trupul prietenei sale sub o bancă. La câteva ore, însă, un pescar care trecea prin parc a descoperit cadavrul tinerei și a alertat poliția.

Planul pus în aplicare de Loredana a eșuat, totul fiind surprins de cameele de supraveghere din oraș. Tânăra și-a recunoscut fapta și a ajuns în spatele gratiilor. Acum, cea care i-a luat viața prietenei sale mărturisește că are coșmaruri și o roagă plângând pe prietena sa să o ierte pentru fapta sa.

Ce spune Loredana despre prietena sa, creia i-a luat viața, Alina, în Mangalia

Tânăra în vârstă de 18 ani a fost audiată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța pentru crima din Mangalia, executată pe 6 august, în jurul orei 05:30.

Aceasta a mărturisit în cadrul audierilor că s-a simțit dezamăgită de faptul că prietena sa Alina nu ar fi vrut să se împace cu ea după un conflict anterior. Acesta ar fi fost și motivul pentru care a recurs la gestul necugetat.

„În timp ce era întinsă în pat, cu lumina stinsă, eu eram lângă patul ei, ea fiind cu fața spre perete, moment în care Alina s-a mișcat, eu plângeam pentru că nu voiam să o înjunghii, însă m-am speriat și am lovit-o cu cuțitul în gât când Alina s-a întors către mine. Imediat, Alina s-a ridicat din pat asupra mea, eu scăpasem cuțitul. Alina m-a lovit cu pumnul în față, moment în care am căzut eu la pământ. În cădere, am dărâmat scaunul din cameră și probabil atunci s-a produs zgomotul.

În timp ce eram la pământ, Alina m-a strâns de gât, mi-a produs acele leziuni la gât și căuta cuțitul care era pe podea, întrucât era încă întuneric în cameră. Am început să caut și eu cuțitul în cameră de frică să nu mă lovească Alina, l-am găsit și am lovit-o în umăr. După ce am lovit-o pe Alina, am împins-o de pe mine, moment în care i-am pus mâna la gură pentru că bătuseră persoanele respective la ușă. Cam tot acum Alina începuse să horcăie și să se producă decesul, se vedea că nu mai are putere. Când i-am pus mâna la gură Alinei, m-a și mușcat de mâna dreaptă. Menționez că în cameră era întuneric și când am lovit-o, nu am văzut unde o lovesc, eu nu am vrut să o omor și încă nu realizez de ce am pus mâna pe cuțit”, a mai mărturisit Loredana în fața procurorilor”, a spus Loredana, potrivit Gandul.ro.

„Încă o dată, regret fapta pe care am săvârșit-o și îmi pare foarte rău de ce s-a întâmplat, am momente când încă mă gândesc la ea, am avut chiar și un coșmar cu Alina și am început să mă rog să mă ierte”, a mai spus Loredana.

Procurorii, însă, au consemnat faptul că Loredana ar fi fost lipsită de empatia familiei în copilărie, lucru care a condus la gesturi necugetate. Loredana a solicitat să-și termine liceul, însă din spatele gratiilor.

