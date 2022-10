Cine este femeia care a născut 20 de copii până la 42 de ani. Românca nu vrea să se oprească aici: „Nu obosesc și nu-mi este greu”

Dorința de a deveni mamă este nemăsurată pentru o femeie din Dolj, care a născut 20 de copii și, totodată, nu vrea să se oprească aici.

Românca din Dolj care a născut 20 de copii. Are o poveste de viață impresionantă

Daniela Mihai are 42 de ani și se mândrește cu familia numeroasă pe care o are. La începutul lui 2022, femeia a născut cel de-al 20-lea copil și nu vrea să se oprească aici. În prezent, românca locuiește alături de soț și de copiii mai mici și mijlocii într-un sat din comuna Bistreț, județul Dolj, a povestit ea într-un interviu exclusiv pentru Demamici.ro.

Daniela a adus pe lume primul copil în perioada adolescenței, pe când avea doar 17 ani și patru luni. Bebelușul însă s-a născut prematur, așa că mama Daniela a avut emoții mari în acea perioadă deloc ușoară, mai ales că era și prima fiică. În prezent, fata este bine și are 24 de ani.

Povestea Danielei a devenit însă cunoscută în 2014, în cadrul unui post de televiziune. Reportajul era despre ea și cei 16 copii, atât câți avea atunci.

„Am avut copiii sănătoși. Nu am știut ce este spitalul decât atunci când am născut și încă o dată când unul dintre băieți a fost operat de apendicită”, a recunoscut mămica din Dolj.

În total, Daniela și soțul ei sunt mândrii părinți ai 20 de copii, dintre care 12 sunt băieți și restul fete. Românca este sigură că aceasta este menirea ei, de a fi mamă, și nu o deranjează deloc faptul că are o familie numeroasă, pentru că asta și-a dorit dintotdeauna. Numărul nu o sperie câtuși de puțin, așa că Daniela nu ar vrea să se oprească aici. În total, românca are la 17 nașteri naturale și două prin cezariană. Femeia are și șase nepoți, notează Click!, care a ilustrat cu poze.

„Sunt cea mai bucuroasă când îmi văd copiii lângă mine. Pentru ei trebuie să fiu tare. Nu obosesc și nu-mi este greu. Am ce mi-am dorit: o familie mare și frumoasă. Dacă Dumnezeu mai trimite copil în familia noastră, este binevenit!”

Femeia și-a împlinit un vis, acela de a avea o familie numeroasă, chiar dacă ea personal nu are decât două surori. Doar soțul ei provine dintr-un mediu familial cu încă cinci frați. Copiii sunt înțelegători unii față de ceilalți, în special fetele care își ajută mama în bucătărie. Ea gătește de trei ori pe zi pentru cei dragi, iar acest lucru nu e ușor deloc. În plus, sarcinile în gospodărie se împart, astfel că cei mici învață cum să fie responsabili.

„Împart lucrurile, iar cei mari mă ajută cu cei mici, adică se ajută unii pe alții. Nu contează că sunt mari sau mici”, ne spune mama Daniela.

Nu sunt oameni bogați, dar nu le lipsește strictul necesar. Familia se întreține din salariul tatălui și din alocațiile copiilor. Din puținul lor, cu toții trăiesc într-o atmosferă iubitoare și caldă. Totuși, mama Daniela are un regret.

„Că nu sunt toții acasă. Îi faci, cresc și pleacă la casele lor. Asta este cel mai greu de îndurat”, a mai spus mama din Dolj pentru sursa citată anterior.

