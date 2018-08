Cine este femeia care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost izbită de tren. Lângă ea, fiicele sale luptă să supraviețuiască

Imagini cumplite în județul Iași, unde o mamă și fiicele sale au fost prinse în mașina morții, condusă chiar de concubinul femeii, care nu a acordat prioritate la trecerea de cale ferată, autoturismul fiind izbit în plin.

Patru persoane, între care doi copii, au fost rănite, după ce mașina în care erau a fost lovită de un tren, în localitatea Vlădeni, județul Iași. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași au declarat, potrivit publicației locale ziaruldeiasi.ro, că au fost anunțați despre producerea unui accident feroviar.

"Am fost sesizați cu privire la producerea unui accident feroviar pe raza localității Vlădeni, din județul Iași. Din primele informații reiese că un tren a acroșat un autoturism la trecerea la nivel cu calea ferată. În autoturism se aflau patru persoane, respectiv doi adulți și doi copii. Conform acestor date, cei doi adulți ar fi în stare de inconștiență", a declarat, corespondentului Mediafax, purtătorul de cuvânt al IPJ Iași, Anca Vîjiac.

Cei doi adulți, soţ şi soţie, au fost scoși din mașină în stare de inconștiență. Copiii, două fete în vârstă de 5 ani, respectiv 4 ani, au fost rănite grav şi una dintre ele, cea mai mică, a fost intubată. La faţa locului au intervenit 2 ambulanţe şi două autospeciale SMURD.

"Soferul nu s-a asigurat deloc. Eu am franat dar sunt si eu om, mai mult nu am putut face. El trebuia sa se asigure, cand a vazut ca ma apropii a calcat pedala de acceleratie crezand ca va reusi sa treaca. Cand am coborat am evaluat imediat situatia, sa vad daca pot ajuta in vreun fel. Am scos una dintre fetite, care era in partea dreapta" a declarat mecanicul de locomotiva, pentru bzi.ro.

Maşina era înmatriculată în Spania şi venea spre Iaşi dinspre Botoşani.

Sursa foto: bzi.ro