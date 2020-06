Cine este românul care și-a ucis părinții și doi copii în accident, în Italia. Mărturisiri dramatice: ”Tata a țipat la mine. I-aș fi salvat pe toți dacă viram câțiva metri!”

Potrivit presei italiene, bărbatul a mărturisit că era foarte obosit, după ce ar fi condus 30 de ore, iar în clipa în care a avut loc accidentul, tatăl lui i-a atras atenția.

”Tata a ţipat la mine: «Fii atent!» Am deschis ochii şi am văzut un TIR în faţa mea, am încercat să virez stânga. Câţiva metri şi i-aş fi salvat pe toţi”, a povestit Emil Ciurar, românul de 30 ani din comuna Petru Rareş, Bistriţa-Năsăud, care, vineri, 5 iunie, a provocat un accident mortal pe autostrada A1 din Italia, în zona Arezzo, la Badia al Pino.

Durere fără margini! Românul care și-a pierdut doi copii și părinții în accidentul din Italia n-a putut scoate un cuvânt în fața magistraților

Bărbatul și-a pierdut părinții și doi dintre copii în accidentul teribil, iar acum se află la închisoare, fiind acuzat de moartea lor. Ar putea să stea 21 de ani în închisoare.