Concediu de 5 STELE, pe BANII STATULUI. Românii se bat pe VOUCHERELE de vacanță

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) a anunţat că în primele cinci luni ale anului au fost acordate vouchere de vacanţă în valoare de 22,5 milioane de euro. De asemenea, faţă de aceeaşi perioadă de acum doi ani, valoarea voucherelor de vacanţă a crescut de zece ori.

Adrian Voican, reprezentant al ANAT, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Mamaia, că în primele cinci luni ale anului au fost date vouchere de vacanţă în valoare de 22,5 milioane de euro.

“În luna mai s-au dat atât de multe vouchere cât în patru luni, din ianuarie până în aprilie. Ca volum, 22,5 milioane de euro pe cinci luni - ianuarie – mai 2018, faţă de şase milioane aceeaşi perioadă a anului trecut şi faţă de 2,2 milioane de euro în 2016. Deci în doi ani de zile am crescut de zece ori”, a spus reprezentantul ANAT.

El a spus că dacă toţi bugetarii ar primi vouchere de vacanţă , valoarea acestora ar fi de 450-500 de milioane de euro.

“Datorită acestui proces cu vouchere de vacanţă foarte multe unităţi neclasificate sau care erau în zona gri a turismului au trecut în zona clasificată, în zona oficială şi asta aduce mulţi bani statului român prin fiscalizarea turismului. Am ajuns astăzi la aproape 13 mii de unităţi ceea ce înseamnă dublu faţă de acum 4-5 ani când erau 6200 de unităţi”, a precizat reprezentantul ANAT.

Întrebat în care unităţi hoteliere ajung cele mai multe vouchere de vacanţă, Adrian Voican a spus că pe primul loc se află cele de trei stele, urmate de patru stele, două stele, cinci stele şi o stea.

Voucherele de vacanţă au fost introduse pe piaţa din România în 2009, dar acordarea lor a fost oprită în sistemul public după un an, din cauza crizei economice, iar de atunci a fost restricţionată an de an prin act normativ.

Legea a fost promovată pentru protejarea stării de sănătate a angajaţilor şi prevede impozite reduse în cazul angajatorilor care oferă bonurile valorice salariaţilor lor. Un alt scop al legii este creşterea turismului intern, ultima variantă a actului normativ, aprobată în 2015, prevede înlocuirea primelor de vacanţă cu care puteau fi cumpărate sejururi externe şi erau taxate similar salariului pentru angajator, cu voucherele de vacanţă.