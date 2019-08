Continuarea filmului "Venom" va fi regizată de către Andy Serkis

Serkis s-a aflat printre cineaştii aleşi să conducă filmările la "Venom" partea a doua, un grup care i-a inclus pe Travis Knight ("Bumblebee") şi Rupert Wyatt ("Rise of the Planet of the Apes").

Ruben Fleischer a regizat primul film din serie în 2018, dar nu se alătură proiectului pentru că se află în postproducţie în studio pentru "Zombieland: Double Tap".

Sony speră să înceapă filmările la "Venom 2" în toamnă.

Kelly Marcel, cunoscută pentru „Saving Mr. Banks” (2013) a scris scenariul.

„Venom”, din distribuţia căruia au făcut parte Tom Hardy, Michelle Williams şi Woody Harrelson, a generat încasări globale de 855 de milioane de dolari.

Serkis a regizat „Mowgli: Legend of the Jungle” şi „Breathe”, iar Wyatt semnează, între altele, „Rise of the Planet of the Apes” şi „Captive State”.

