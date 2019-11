Copil de 13 ani, bătut de tată după ce a luat 6 la Istorie. Copilul, strigăt de ajutor către mama aflată în străinătate: ”Ajută-mă, mama, mi-e frică!”

Medicul Radu Blagoe este acuzat de fosta soție că și-a bătut copilul, după ce a luat două note mici la școală.

”Vineri, am sunat pe telefonul fix de pe strada Dreptatea (n.r. – pe strada respectivă locuiește doctorul Blagoe împreună cu A.), ca sa vorbesc cu copilul. Era ora 20,05. A răspuns Radu Blagoe. L-am cerut pe copil la telefon. Mi-a spus că nu îl lasă să vorbească cu mine pentru că A. (n.r. – am înlocuit prenumele copilului cu inițiala aleatorie) este pedepsit pentru că a luat note proaste la școală. Mi-a spus că nu voi vorbi cu copilul două săptămâni. Am insistat să vorbesc cu copilul, dar fără succes. După această convorbire mi-am deschis internetul pe telefon și am văzut mesajele de ajutor pe care A. mi le-a trimis și pozele (n.r. – doamna Fodor i-a lăsat copilului un telefon mobil pentru situații de urgență, de care doctorul Blagoe nu știa, iar A. i-a scris mamei sale pe Facebook că a fost bătut de tatăl său, implorând să fie ajutat, și i-a trimis pozele cu ochii umflați de la lovituri și o ureche inflamată de cât s-a tras de ea).”, a povestit femeia, potrvit renașterea.ro.

“Ajută-mă, mama! Spune-i lui bunu… repede… te rog… să sune la 112… să vină Poliția… te roooog… pe mine mă dor coastele de nu mai pot… mă doare când respir!”, a fost mesajul de ajutor trimis pe Facebook de băiat.