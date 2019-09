Copil bătut și terorizat chiar de colegii lui. „Noaptea se trezește plângând, visând că este bătut”

Încă din 2018, pentru un copil din județul Bihor este un chin să meargă la școală. Colegii îl terorizează și agresează fizic pe copil, în timp ce profesorii sunt nepăsători.

Armin, copilul de 11 ani din Bihor a ajuns de urgență la spital după ce a fost bătut grav de către colegii de clasă. Incidentul s-a petrecut chiar înaintea orei de matematică, unul dintre colegi l-a împins în timp ce altul i-a pus piedică. În urma agresiunii, copilul și-a rupt mâna.

„Aceste lucruri se întâmplă aproape zilnic, copilul meu în ultimul timp refuză efectiv să mai meargă la şcoală. Mă roagă să nu-l mai duc la şcoală. Noaptea se trezeşte plângând, visând că este bătut de acest băiat, dar şi de colegii care «îl ajută»", a mărturisit tatăl victimei.

Rudele copilului au depus mai multe plângeri către conducerea școlii, însă nu au rezolvat nimic. Nu au fost băgați în seama și nu a fost luată nicio măsură.

„A doua zi am mers la şcoală cu el şi am încercat să stăm de vorbă cu diriginta. Aceasta mi-a spus că «dacă nu e mâna ei ruptă, atunci nu o interesează». Nu a făcut nicio anchetă, nu a fost curioasă măcar să descopere de la elevi împrejurările în care s-a produs incidentul. Din contră, ne-a sfidat, ne-a râs în faţă. La fel face şi directorul şcolii. Cu asemenea atitudine, nu ne rămâne decât să ne adresăm instanţei. Am depus o sesizare anul trecut. Astăzi am scos un certificat medico-legal şi urmează să formulăm o nouă plângere, ca să se ia atitudine şi să se schimbe situaţia. Altfel, ne vom adresa instanţei", a declarat sora victimei.