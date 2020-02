„Garantat va veni și în România! Unde mai fugim?”- Mărturiile românilor blocați în orașele fantomă din Italia

„Nu avem măşti, suntem toţi cu eşarfe la gură, în Milano am înţeles acum că au rămas cutii cu măşti în care sunt 100 de măşti şi costă 100 de euro, au vândut într-o oră 80 de cutii de 100 de măşti, nu se găsesc pe niciunde.”

Erica porneşte apoi spre Spitalul San Matteo din oraşul Pavia, aflat de asemenea în carantină, unde e internat primul italian infectat cu virusul mortal şi pe care-l cunoaşte. Bărbatul are 38 de ani şi şi-a infectat şi soţia însărcinată.

„Aici se vorbeşte că a luat cina cu pacientul zero. Persoana care a fost descoperită avea o viaţă destul de activă aici în Codogno, unde lucra el lucrează şi mulţi români, din câte am înţeles lor nu le-a făcut tampon (n.r.test). Problema este că el s-a dus înainte cu o săptămână, a venit aici la spital, avea febră şi doctorii l-au trimis acasă crezând că are o simplă răceală. S-a dus acasă şi a chemat medicul de familie care i-a spus să meargă la spital că avea 40 febră, şi medicul de familie ar putea fi infectat”, spune românca.