Studentă româncă din Italia: ”Mă doare sufletul că ne judecă în ultimul hal, că ne condamnă că venim acasă!”

Dora, o tânără româncă ajunsă în Italia, la studii, își spune ”of”-ul cu privire la situația creată de pandemia de coronavirus și despre felul în care românii din diaspora sunt priviți acum. Studentă în Italia, Marea Britanie, dar și Franța, ea spune că a citit cu lacrimi în ochi comentariile și mesajele românilor adresate celor din Peninsulă și care vor să revină în România, schimbându-și complet părerea despre fraternitatea românilor.

„Am venit aici cu vise mărețe, pe care le-am avut de mică. Mereu am visat să lucrez la nivel internațional, să-mi lărgesc universul cunoașterii, să văd culturi noi, să vizitez, să exeperimentez. O grămadă de prieteni/cunoștințe care au făcut facultăți cu renume în România, au sfârșit ca taximetriști, asistenți, vânzători la magazin, etc...

Eu mi-am spus “nu pot să permit așa ceva”, în primul rând, pentru că am o mama care m-a crescut din răsputeri să mă țină prin școli/ internate, cu cheltuieli, cu ore suplimentare, să am un viitor mai bun. Ar trebui să o răsplătesc cu aceeași moneda. Nu s-o las să fac “la cameriera” toată viață ei. Trebuie să fac și eu ceva pentru mămică mea, pentru mine, pentru familia mea, pentru țară mea...

„Dezamăgită e puțin spus, de tot ceea ce se întâmplă“