Cresc prețurile la motorină și benzină în 2024. Cât vom plăti pentru combustibil începând cu 1 ianuarie

Anul 2024 vine cu vești neplăcute pentru șoferii români. Asta pentru că se pregătesc noi scumpiri la carburanți începând cu 1 ianuarie.

O ajustare a accizelor va impacta direct costul pe litru atât pentru benzină, cât și pentru motorină. Iată cât vor plăti șoferii pentru a alimenta începând cu 1 ianuarie 2024.

Cât vor costa motorina și benzina în 2024. Cât vom plăti pentru combustibil începând cu 1 ianuarie

Prima ajustare va fi resimțită încă din prima zi a anului, când acciza va crește și va adăuga 6 bani la fiecare litru de combustibil.

Nu este singura creștere a prețurilor la motorină și benzină din 2024. Conform planului, costul combustibilului va suferi încă două creșteri în 2024, în lunile aprilie și iulie.

Asta înseamnă o majorare de 18 bani pe litru pentru benzină și 17 bani pe litru pentru motorină.

Regula generală prevede că accizele la carburanți cresc anual cu rata inflației, însă, de la 1 ianuarie 2024, această creștere va fi implementată în etape, reprezentând 33% din procentajul de 8,8% care ar urma să se aplice pe tot parcursul anului 2024.

Asta înseamnă o creștere treptată în trei etape: 1 ianuarie, 1 aprilie și 1 iulie.

Premierul Marcel Ciolacu despre inflație

Inflaţia a ajuns de la 16,8%, la 6,7% în ultimul an, a anunțat Marcel Ciolacu pe Facebook, el adăugând că acest lucru nu ar fi fost posibil dacă nu ar fi plafonat preţurile la energie şi gaze şi nu ar fi limitat adaosul comercial la 21 de categorii de alimente de bază.

”De la 16,8%, la 6,7% ! Aceasta este evoluţia inflaţiei în ultimul an! Când am preluat mandatul de premier am promis că voi lucra împreună cu BNR astfel încât să ducem inflaţia la o singură cifră până la sfârşitul anului”, spune Marcel Ciolacu într-o postare pe Facebook.

Premierul arată că ”INS confirmă astăzi că inflaţia continuă să scadă”. ”Acest lucru nu ar fi fost posibil dacă nu am fi plafonat preţurile la energie şi gaze şi nu am fi limitat adaosul comercial la 21 de categorii de alimente de bază. Şi în bugetul pentru 2024 vom continua măsurile pentru refacerea puterii de cumpărare a populaţiei, în special pentru cei cu venituri mici şi medii”, mai spune Ciolacu.