Creşele din Timişoara vor fi închise temporar până în 22 martie / Evenimentele culturale din judeţ, suspendate

Primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu, a anunţat, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, că toate creşele din subordinea Primăriei vor fi închise în perioada 11-22 martie.

"Am decis astăzi, în şedinţa Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, suspendarea activităţii creşelor, pentru că ele nu au făcut obiectul deciziei naţionale. Vom opri şi creşele, începând de mâine şi până în 22 martie. În plus, am decis suspendarea tuturor spectacolelor începând de mâine, pentru că Timişoara este un oraş puternic expus”, a declarat Nicolae Robu.

Primarul a spus că nu a decis, deocamdată, ce se va întâmpla cu Festivalul Timfloralis, programat pentru 24-26 aprilie, respectiv Târgul de Paşte, anunţat pentru 27 martie – 20 aprilie.

"Deocamdată, am luat decizia numai până pe 22 martie să suspendăm evenimentele culturale. Vom vedea dacă va fi necesar să prelungim această perioadă. Nu am decis încă anularea Târgului de Paşti sau a Festivalului Timfloralis, dar nu excludem că va fi necesar să luăm aceste decizii. Ce au hotărât organizatorii Diskoteka este să amâne acest festival până la toamnă. Am primit un mesaj din partea lor, mi-au spus că au vândut deja abonamente, dar au decis să nu se mai ţină festivalul aşa cum a fost programat, ci să îl reprogrameze pentru luna septembrie. Sperăm ca şi contractele cu artiştii să poată fi menţinute, deocamdată atât s-a decis cu orizont de timp mai îndepărtat. Noi avem o mulţime de festivaluri în perioada ce urmează, festivaluri pe care anul acesta ne-am propus să le facem mai tari ca oricând, având în vedere că e o repetiţie generală pentru anul 2021. Nu mai putem să facem lucrurile aşa cum ne-am programat, dar vom vedea cum evoluează lucrurile”, a precizat primarul Timişoarei.