Cu cât se vinde o garsonieră din București, situată într-un beci. Are un singur geam pentru aerisire, dar prețul e uriaș

O garsonieră cu o suprafață de doar 28 mp din Capitală face înconjurul internetului. Deși se află într-o zonă de lux, spațiul e situat la demisolul unei clădiri și are doar un geam minuscul. Ce preț cere agentul imobiliar.

Anunțul de vânzare publicat pe pagina de Instagram a unui a stârnit hohote de râs. Imaginile cu încăperea minusculă, situată în demisolul unei clădiri, care se vinde drept garsonieră au fac înconjurul internetului și criticii nu s-au ferit să evidențieze cât de ciudat sună totul.

Cu cât se vinde un spațiu tehnic, transformat în garsonieră, la subsolul unei clădiri din București. Prețul e uluitor

În videoclipul publicat pe rețele sociale, agentul filmează camera și prezintă „dotările” acesteia. El nu se ferește să spună că, într-adevăr, apare ca spațiu tehnic, încă acesta dorește să o vânda ca pe o garsonieră.

Potrivit descrierii, camera aflată la demisolul clădirii are o suprafață de de 28,20 mp și este dotată cu baie și un spațiu cu o altă chiuvetă ce se poate transforma în bucătărie. Internauții, însă, nu au putut să nu remarce că garsoniera bizară are un singur geam pentru aerisire.

„Acolo este garsoniera noastră. Aceasta este. Vă spuneam că în acte apare ca spațiu tehnic. Iată, ușă metalică. Aceasta este baia. O cabină de duș, gruposanitar, avem și spațiu de depozitare. Acestea uși, sunt făcute din rigips, se pot închide. Delimintează spațiul. Avem trei calorifere, calorifere electrice, economice, nu consumă mult. Poate fi folosită eventual pentru o afacere, pentru un studio de muzică. Cumva... zona de bucătărie e aici cu o chiuvetă, avem un boiler. Acolo este singurul geam de aerisire. E un geam micuț, își face treaba””, se aude în prezentarea inițială a spațiului.

Ulterior, un internaut cunoscut a preluat videoclipul și a glumit pe tema garsonierei minuscule. Aceasta se află în zona Aviaței, iar prețul este de 30 de mii de euro.

„Nu are geamuri. Nu știi când e zi sau noapte deci practic nu mai ești condiționat de timp, ești în afara timpului”, a reacționat cineva.

„Să înțeleg că prin București nu s-a auzit de Legea locuințelor...🤦🏻‍♀️ Efectiv nu pot să înțeleg cum a putut fi autorizată această "garsonieră" (sau dacă a fost autorizată)...”, a mai scris altcineva.

„Mai bine îi zicea buncar anti atomic, era mai catchy”, a comentat un internaut.

„150% miroase a beci plus mucegai uscat in aer. Daca mai și dormi acolo. Un maxim 2 săptămâni ești la urgențe cu plămânii. Dar asta nu contează. Ce contează este că ai condiții mai bune in pușcărie ca și acolo. Cel puțin în termeni de geam și contactul cu lumea exterioară”, sunt doar câteva dintre comentariile adăugate la videoclipul care ironizează postarea inițială.

