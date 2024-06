Gabriela Firea, candidata Partidului Social Democrat (PSD) la Primăria Capitalei la alegerile locale 2024, i-a surprins pe mulți cu ținuta aleasă, ce a avut un detaliu plin de semnificație. Cum a apărut aceasta la vot.

Candidatul Partidului Social Democrat la Primăria Capitalei, Gabriela Firea, s-a prezentat duminică, 9 iunie 2024, la votul pentru alegeri locale și parlamentare 2024.

Aceasta a venit însoțită de Marcel Ciolacu și s-a făcut imediat remarcară prin ținuta aleasă. Un detaliu plin de semnificație a fost observat rapid. Descoperă în rândurile de mai jos cum a apărut Gabriela Firea îmbrăcată la alegerile locale 2024, dar și ce detaliu plin de semnificație a avut ținuta candidatei PSD.

Cum a apărut Gabriela Firea îmbrăcată la alegerile locale 2024. Ținuta candidatei PSD, detaliu cu semnificație. Ce a declarat

Gabriela Firea a declarat că a votat cu gândul la oamenii care vor să aibă parcurile curate şi care vor să vadă că pe şantiere se lucrează şu că sunt rezultate în ceea ce priveşte fluenţa în trafic şi problema termoficării. Ea a fost însoţită la secţia de votare de preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, şi de candidaţii social-democraţi la primăriile de sector.

Gabriela Firea a venit îmbrăcată cu blugi, sacou alb și un tricou alb mulat, ce avea o inimă de culoare roșie, culoarea Partidului Social Democrat (PSD) din care face parte. Mai mult decât atât, discursul ei a fost unul îndreptat către „tineri, seniori, persoane sănătoase dar care vor să facă prevenţie, dar şi la persoane cu dizabilităţi”. În timpul discursului, aceasta a avut lacrimi în ochi, detaliu ce nu a scăpat presei și celor prezenți.

„Am votat cu gândul la toţi tinerii din Bucureşti, de asemenea, la seniorii Capitalei noastre, la copii şi la adulţi, la persoane sănătoase dar care vor să facă prevenţie, dar şi la persoane cu dizabilităţi. Am votat cu gândul la oamenii care vor să aibă din nou parcurile curate în Capitală, care vor să vadă că pe şantiere se lucrează şi că sunt rezultate în ceea ce priveşte fluenţa în trafic, problema termoficării şi, de asemenea, siguranţa în şcoli şi lupta reală împotriva drogurilor. Am votat pentru ca în administraţie să lucreze oameni de dimineaţă până seara, găsind soluţii, având o echipă, având o susţinere, comunicând şi fiind transparenţi, pentru oamenii din administraţie care nu se plâng care nu dau vina pe ceilalţi, care nu se incuie în birou şi care nu vin după câţiva anisă spună că nu au fost bine informaţi atunci când au promis. Am votat cu foarte mult optimism pentru că Bucureştiul este un oraş atât de frumos de care te poţi îndrăgosti,dar, din păcate, în ultima perioadă a fost abandonat. Am votat cu gândul la toţi bucureştenii care vor ca acest oraş să redevină oraşul pe care îl iubesc şi în care vor să trăiască, să iubească, să îşi crească copiii, nepoţii, să înveţe, să prospere, să se dezvolte”, a declarat Gabriela Firea, potrivit news.ro.

Ea a adăugat că este un semnal foarte bun că oamenii vin la vot.

„M-am bucurat că văd şi tineri, şi seniori, şi adulţi venind la vot. Este un semnal foarte bun. Este important să ne implicăm, să avem simţ civic, să trimitem în Parlamentul European oameni care să lupte pentru România, pentru atragerea de fonduri europene şi oameni care să lucreze în administraţia publică locală cu sârg şi găsind soluţii, rezolvând proiecte, nicidecum pasând tot timpul responsabilitatea şi găsind vinovaţi şi să se lupte imaginar cu tot felul de balauri”, a mai transmis candidatul PSD la Primăria Capitalei.

Gabriela Firea a fost însoţită la secţia de votare de toţi candidaţii PSD la primăriile de sector şi de preşedintele PSD, Marcel Ciolacu.