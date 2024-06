Cum a supraviețuit Patrocle în cele 2 luni de când nu a mai fost văzut și ce s-a întâmplat cu recompensa de 6000 de lei promisă

Patrocle a revenit acasă. Patrupedul a supraviețuit grație unei familii care a avut grijă de el timp de 2 luni. Familia nu a dorit recompensa propusă pentru găsirea lui.

Patrocle a fost îngrijit de o familie din București timp de 2 luni. Micuțul a fist găsit și a ajuns acasă după ce nu mai fusese văzut din aprilie.

Patrupedul a ajuns, lovit de mașină, la o familie din București. Familia l-a înapoiat stăpânilor, fără să dorească recompensa de 6000 de lei, promisă pentru răscumpărarea lui Patrocle. Alexandra, cea care l-a dat spre adopție pe Patrocle, a anunțat pe Facebook că familia care a avut grijă de Patrocle și care l-a înapoiat sănătos fără să ceară bani deține o mică afacere în București.

Patrocle s-a întors acasă

Patrocle s-a întros în Sălaj. El fusese adoptat în București, însă Alexandra a constatat că nu se simte bine în Capitală din caua mașinilor, motiv pentru care l-a readus acasă

„În București s-a pierdut, in București s-a găsit. Acum se întoarce la noi, in Sălaj, de aici a si plecat in adopție in București. (Patrocle a fost găsit intr-o pădure in Bihor, l-am luat, a stat la noi 10 luni apoi a plecat in adopție in București. După 5 luni s-a pierdut, fiind speriat de mașini si aglomerația de acolo. Ne-am dus sa îl căutam cu intenția sa-l aducem inapoi la noi, dacă aici ii e bine. ) A fost găsit azi, azi vine si ACASĂ”, a explicat Alexandra pe Facebook.

„Pe scurt: Știți că Patrocle a fost văzut, pe străzi, ultima data, in data de 3 aprilie apoi a dispărut si nu l-a mai vazut nimeni. A ajuns la o casa, lovit de mașina, in data de 4 si acolo a stat pana azi. Fix doua luni.

Familia a refuzat, categoric, recompensa de 6000 lei. În schimb, Teo a vazut, când a fost după Patrocle, ca au o mică afacere, livrează la domiciliu mâncare gătită de ei”, a spus Alexandra, îndemânându-i pe oamenii care s-au îngrijorat pentru Patrocle să cumpere ceva de la Casa Denis pentru a le mulțumi celor care au avut grijă de Patrocle.

Patrocle are o poveste înduioșătoare

Patrocle are o poveste înduioşătoare. Cățelul a fost găsit şi salvat dintr-o pădure, în ciuda faptului că era atât de speriat încât abia puteai să pui mâna pe el. Micuțul se sperie de fiecare zgomot puternic şi se teme inclusiv de interacţiunea cu alţi câini.

"E cel mai speriat si fricos câine pe care l-am văzut vreodată, îl bate pisica si se teme si de umbra lui. E vital pentru el sa ajungă din nou in brațe și inimi de oameni.

Atât e de fricos, Patrocle, tremură și când afară suflă vântul…

În octombrie l-am dus cu noi în Elveția, Franța, Italia, tocmai sa-l promovez intens pentru adopție, sa-l facem și pe el câine cu om. Scriind zilnic despre el, si-a găsit om. Acum, om cu om îl caută pe el, ca să-l găsim, sa fie din nou câine cu om", spunea atunci Alexandra Paşca.

Căţelul de talie mică s-a pierdut duminică, 17 martie, la orele prânzului, după ce s-a speriat şi s-a smucit cu tot cu lesă din mâinile stăpânului său.

Cățelul este adoptat din Sălaj și este microcipat tot pe raza acestui județ. Patrocle a fost adoptat de Teodor în București și a dispărut în zona Titan, după ce s-a speriat de zgomotul unei mașini și a fugit. Acum, Patrocle și Teodor s-au regăsit după 2 luni și jumătate în care au stat despărțiți.