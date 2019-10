Cum arată „camera ororilor” din casa lui Dincă unde au fost Alexandra şi Luiza

Maria Coman și echipa de la emisiunea „Linia Întâi”, de la Antena 3, au reconstituit camera ororilor din locuința lui Gheorghe Dincă, unde au fost ținute prizoniere Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu.

Pentru a vedea reconstiuirea, urmăriți videoclipul!

Într-o postare făcută pe blogul personal, psihologul criminolog Alin Leș, care este și profesor asociat al Facultății de Psihologie și Ştiinţele Educaţiei din Universitatea din Bucureşti a realizat un profil psiho criminologic al lui Gheorghe Dincă.

“Dacă ar fi să-i facem un profil psiho-criminologic lui Gheorghe Dincă, din afara participării directe la anchetă şi interogatorii, şi cu referire directă la TPA (tulburarea de personalitate antisocială) – una din tulburările de personalitate rezultate din studiul pe care l-am realizat în penitenciarele din România pe subiecţii care au violat – ar fi următorul:

1. dificultăţi de relaţionare interpersonală (chiar dacă a reuşit să-şi întemeieze o familie);

2. percepţia că are un organ genital mic (complexul penisului mic);

3. cuprins de ceea ce curentul psihodinamic/psihanaliza numeşte „nevroză sexuală”. În cazul profilului psiho-criminologic al violatorului român, nevroza sexuală este alcătuită din nevroza de angoasă şi apetenţa pentru sex anal;

4. dominat de DDSM (dominare, disciplină şi sado-masochism), concept nou introdus de mine; 5. dominat de dorinţa de a umili, fantasma de viol, psihotism şi fetiş cu corpul uman, toate aceste patru elemente reprezentând ceea ce eu am numit violul-trecere la act;

6. dominat de fantasma de viol şi fetiş cu corpul uman sau cu obiect, aceste două elemente reprezentând ceea ce eu am numit „violul-tatonare”;

7. dominat de ceea ce eu am numit „viol de încredere”. Mai exact, în cadrul acestui factor, din profilul psiho-criminologic al individului violator din penitenciarele româneşti rezultă: (a) dificultăţi de ejaculare, (b) o viaţă mai săracă fără a putea pune în aplicare fantasmele sexuale, (c) gândul/tendinţa de a lua viaţa partenerului în timpul actului sexual etc. La ele se adaugă consumul de pornografie (hipersexualitate activă/pasivă), accentele din sfera psihopatiei şi, cel mai probabil, alte simptomatologii din alte tulburări de personalitate/boli psihice (cu sau fără caracter tranzitoriu).



Ceea este foarte important să înţelegem (şi să acceptăm) – printre altele – în urma acestui studiu este că FANTASMA SEXUALĂ DEVIANTĂ reprezintă peste 63% din motivaţia trecerii la actul criminal a individului violator din România. Studiul este realizat pe un lot de 82 de subiecţi care au comis infracţiunea de viol, rezultatele având relevanţă statistic”, a precizat Alin Leş pe blogul său.