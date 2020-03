Cum porți mărțișorul, ca să nu ai ghinion tot anul! Tradiții care aduc mult bine

In anumite zone ale tarii, datina spune ca mamele trebuie sa prinda la mana copilului sau la gat o moneda de argint. Copilul care va purta acest martisor va fi precum argintul: curat si sanatos, fiind ferit de friguri totodata. Mamele care agata martisorul in pieptul copilului sau la incheietura mainii trebuie sa se fereasca sa nu fie vazute de femeile insarcinate. Ori altfel, copilul care se va naste va avea un semn pe chipul sau, arată cei de la ziarulunirea.ro.

Detalii pe care nu le știai despre mărțișor

Luna martie reprezintă a treia lună a anului în calendarul gregorian şi are 31 de zile, calendar pe care România l-a adoptat în 1919. În luna martie ziua are 12 ore, iar noaptea are 12 ore.

Soarele: la începutul lunii răsare la ora 6 h 53 m şi apune la ora 18 h 03 m, iar la sfârşitul lunii răsare la ora 06 h 58 m şi apune la ora 19 h 42 m.

În tradiţia noastră populară, luna martie se numeşte: mărţişor, germinar, făurel.

Românii sărbătoresc venirea primăverii într-un mod unic, la începutul lunii martie. La 1 Martie, în calendarul ortodox, este ziua Evdochiei, o femeie martir, numită şi Dochia. Sărbătoarea este de fapt apriori timpurilor creştine, iar Dochia este un personaj păgân.

ALTE TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE 1 MARTIE

În luna martie începe aratul, semănatul, se curăţă livezile şi grădinile, se scot stupii de la iernat şi se ''retează'' fagurii de miere utilizaţi ca leac în medicina populară. Sărbătorile cu dată fixă şi mobilă, în special Mucenicii sau Sfinţii, alcătuiesc un străvechi început de an agrar, cu obiceiuri vechi şi de o mare frumuseţe.

Tradiţia populară are mai multe preziceri pentru această lună a anului. În luna martie, în câte zile va fi negură, în tot atâtea vor fi ploi în cursul anului, iar în câte zile va fi rouă, în atâtea va fi brumă după Paşte, şi în tot atâtea zile în luna august vor fi neguri din care cauză vor fi stricăciuni în holde şi poame. Dacă în luna martie nu va ploua, va fi o recoltă bogată de grâu. (sursă: ''Zile şi mituri. Calendarul ţăranului român'' - 2000, Ion Ghinoiu).

In traditia populara, vinovata de zilele schimbatoare de la inceputul lunii martie este Baba Dochia. In perioada 1 - 9 martie, ea isi scutura din cand in cand cojoacele de ploaie sau zapada, motiv pentru care vremea este greu de prezis. Cei care vor sa vada cum le va fi anul isi aleg o "baba" in acest interval. Se spune ca daca este soare in ziua in care ti-ai ales baba, va fi un an bun, daca este timp rau, lucrurile vor sta pe dos.