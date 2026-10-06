Economisirea banilor nu înseamnă întotdeauna să renunți la lucrurile de care ai nevoie. Uneori, înseamnă pur și simplu să cumperi mai inteligent și să folosești până la capăt ceea ce ai deja în casă.

Cum să economisești bani în fiecare lună, când toate s-au scumpit. 10 schimbări simple care îți protejează bugetul | Shutterstock

Alimentele aruncate la gunoi înseamnă bani pierduți, iar câteva reguli simple pot reduce semnificativ risipa.

Cum să economisești bani în fiecare lună, când toate s-au scumpit

Înainte de a pleca la cumpărături, verifică frigiderul, congelatorul și cămara. Este foarte ușor să cumperi din nou produse pe care le ai deja, mai ales dacă sunt ascunse în spatele altor alimente. Inventarierea stocului este una dintre recomandările pentru reducerea risipei alimentare.

Apoi, fă lista în funcție de mesele pe care chiar le vei lua acasă. Nu are rost să construiești un meniu perfect pentru șapte zile dacă știi că în două seri vei mânca în oraș sau vei fi plecat. Comisia Europeană indică planificarea insuficientă a meselor printre cauzele risipei alimentare.

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Un alt principiu important: nu cumpăra un produs doar pentru că este la ofertă. Dacă promoția te face să iei mai mult decât poți consuma, iar o parte ajunge la gunoi, reducerea nu mai reprezintă o economie reală.

Compară și prețul pe kilogram sau pe litru, nu doar suma afișată pe etichetă. Ambalajele de dimensiuni diferite pot crea impresia că un produs este mai ieftin, deși prețul raportat la cantitate spune altceva.

Cum să folosești mai bine alimentele pe care le ai deja

În frigider, produsele care expiră primele ar trebui să fie puse în față. Principiul FIFO – „first in, first out”, te ajută să consumi mai întâi ceea ce trebuie folosit mai repede. Recomandarea este folosită inclusiv de Federația Băncilor pentru Alimente din România.

Congelatorul poate fi, de asemenea, un aliat al economisirii. Pâinea, porțiile de mâncare gătită sau anumite ingrediente pot fi congelate, atunci când produsul permite acest lucru. Astfel, ceea ce nu reușești să consumi la timp nu ajunge automat la gunoi.

La fel de important este să gătești porții potrivite pentru familia ta. Cantitățile prea mari duc frecvent la resturi care sunt uitate în frigider. Măsurarea ingredientelor și planificarea porțiilor pot reduce această risipă.

Iar resturile nu trebuie privite neapărat ca deșeuri. Legumele sau carnea gătită pot deveni ingredientele unei alte mese, pâinea poate fi transformată în crutoane, iar fructele foarte coapte pot fi folosite în deserturi sau smoothie-uri. Federația Băncilor pentru Alimente recomandă reutilizarea surplusului alimentar.

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Nu în ultimul rând, învață diferența dintre „a se consuma până la” și „a se consuma de preferință înainte de”. Confuzia dintre cele două mențiuni poate face ca alimente care încă pot fi utilizate să fie aruncate inutil.

O metodă simplă este să faci, timp de o săptămână, un „jurnal al risipei”. Notează tot ce arunci: iaurturi expirate, pâine, legume, fructe sau mâncare gătită. La final, vei vedea exact unde pierzi bani și vei putea adapta lista de cumpărături.

În multe cazuri, economisirea începe nu cu ceea ce cumperi mai puțin, ci cu ceea ce înveți să nu mai arunci.