Azi la Asia Express, durul Cheloo, într-o ipostază la care nu te-ai fi așteptat. Ce i-a făcut o ospătăriță! Informaţii în premieră

În ediția din această seară de la Asia Express - Drumul Mătăsii, Cheloo va fi pus într-o ipostază în care fanii nu s-ar fi gândit să-l vadă!

Diseară la Asia Express, durul Cheloo, într-o ipostază la care nu te-ai fi așteptat | Antena 1

În ediția de diseară, 6 octombrie 2026, care se vede începând cu ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY, concurenții vor fi răsfățați de ospătarii unui restaurant din Chongqing, unde se promovează un concept altfel. Așadar, „ospătarii sexy” îi vor delecta pe concurenți cu servicii speciale.

Diseară la Asia Express, durul Cheloo, într-o ipostază la care nu te-ai fi așteptat. Ce i-a făcut o ospătăriță! Informații în premieră

Cheloo și Mihai Ban vor fi înconjurați de ospătărițele care îi vor masa și răsfăța în timp ce ei vor servi masa. Mai mult, una dintre ospătărițele chineze îl va ajuta pe Cheloo să bea apă din pahar, iar concurentul Asia Express va recunoaște că nu este obișnuit cu un astfel de tratament: „Știam că totul se va întoarce împotriva noastră”, va spune Cheloo după experiența inedită de la restaurant.

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De asemenea, Cheloo va fi hrănit cu o felie de morcov de ospătărița care îi va face și un masaj la masă.

Cum va reacționa durul Cheloo la „farmecele” ospătăriței, puteți urmări în această seară, de la 20:30 pe Antena 1 și AntenaPLAY, când Asia Express continuă, potrivit programului TV Antena 1.

Ediția din această seară se va desfășura în fascinantul oraș Chongqing, unde concurenții vor avea parte de tot felul de surprize și de situații neașteptate.

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