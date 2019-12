Cutremurător! Cornel Galeș a lăsat un bilet de ADIO și a plecat de acasă, direct, spre moarte! Doina Belu a spus tot

Din câte se știe până acum, conform declarației făcute de Doina Belu – nașa de cununie Ilenei Ciuculete – în mașina implicată în accident se aflau trei persoane. Cornal Gale; a murit, iar a doua persoană se află în comă. Totuși, cea de-a treia persoană este de negăsit.

”Am aflat că au fost trei persoane în mașină, Cornel care a murit, un alt bărbat care se află în comă și o a treia persoană care este de negăsit. Nimeni nu știe unde este. Poliția nu vrea să ofere momentan prea multe detalii, este un caz în cercetare”, a declarat Doina Belu pentru ciao.ro.

Doina Belu a mai declarat, conform sursei precizate mai sus, că în bucătărie a fost descoperit un bilet pe care era trecut numele ei, alături de precizarea ”persoană de contact”.

”Cornel și-a lăsat în bucătărie, pe borsetă, scris pe o bucățică de hârtie și numărul meu de telefon. Așa a găsit și poliția numărul meu și m-a sunat. Însă eu am crezut că e o glumă proastă și am închis. Au revenit printr-un translator și mi-au comunciat inclusiv numărul de cadavru, iar atunci am înțeles că totul era real”, a mai declarat Doina Belu.