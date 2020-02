“Iată-ne! Iartă-ne! Arată-ne!” Dallas, cartierul pus la zid. “Ne-au zidit aicea ca la Berlin!”

Suntem ciuma Iașiului! Așa spune majoritatea! Ciuma Iașiului! Ne-am săturat să fim discriminați!”, spune și Ana Ropotă, o locuitoare a cartierului

“Nora mea când au luat-o durerile nașterii am așteptat ambulanța o oră și 20 de minute, am chemat taxiul, am trecut peste dig eu și până la spital îi ieșise capul la copil deja. Atâta durează să vină o salvare aici, e noroi, zic că suntem țigani, suntem discriminați în ultimul hal. Noi nu avem drepturi legale ca cei de după pod”, își amintește femeia.

“Zidul dinspre malul Bahluiului este o lucrare hidrotehnică făcută de Apele Române ca zonă de protecție împotriva inundațiilor", explică primarul.

Elena Motaș, președintele Asociației Partida Romilor Pro Europa explică că: “A fost un șoc pentru mulți dintre noi, mai ales romi. Din câte am înțeles, intenția autorităților a fost să asigure o protecție pentru locuitorii de acolo, deși când a apărut noi l-am asemuit ca un fel de zid ca la lagărele de concentrare, cu culoarea aceea cenușie, zidul care izolează comunitatea de oraș. O tendință de ghetoizare.”

Copiii merg pe zid la școală

Comunitatea are sute de copii care merg la școală în cartierele Dacia sau Mircea cel Bătrân. Și merg la școală pe ziduri.

“Îți murdărești papucii și trebuie să cheltui bani pe două-trei perechi de papuci ca să-i schimbi”, spune un alt băiat.

Copiii traversează râul pe punți, cei mari merg direct pe zid. Aliniați ca niște soldați, pe baraj, văd cel mai bine hăul dintre cele două cartiere: blocurile pe de-o parte, încălzite, cu apă curentă și cartierul lor cu ulițe ca la țară, din care fumegă hornuri.