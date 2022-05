De ce nu are soție Raed Arafat și nici copii până la 57 de ani. Cine îl așteaptă acasă pe șeful DSU: "Nu poţi să ai familie"

Tot timpul în lumina camerelor de televiziune, tot timpul “în gardă” pentru a oferi declarații fie zi, fie noapte în cazul incidentelor de la nivel național, tot timpul pe buzele jurnaliștilor, însă doar viața sa profesională este arătată publicului.

Fiind o meserie complexă, care cere multă decență, seriozitate și apariții impecabile în orice moment, Raed Arafat a fost atent de fiecare dată ca atenția cetățenilor să fie îndreptată către ceea ce contează cu adevărat atunci când se află în fața lor, lucru pe care publicul a putut deja să îl înțeleagă de-a lungul timpului.

Ce se știe despre viața privată a lui Raed Arafat și de ce nu are până la 57 de ani soție sau copii

Cu toate că pare o carte deschisă când vine vorba de carieră și de importanța poziției sale în funcție ale statului, asupra lui Raed Arafat planează totuși un semn de întrebare în ceea ce privește relația sa amoroasă. Are șeful DSU o soție? Ce se știe despre viața privată a lui Raed Arafat? Cât de discret poate să fie acesta? Are copiii? Cine sunt urmașii lui Raed Arafat? Ei bine, nu în urmă cu mult timp acesta a răspuns întrebării care se află de ceva vreme pe buzele oamenilor care îl urmăresc.

Raed Arafat este un medic român de origine arabo-palestiniană, originar din Siria, mai exact în capitala Damasc. S-a specializat în anestezie-terapie intensivă și la noi în țară a devenit șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU). Acesta a crescut în Nablus, al doilea oraș ca mărime din Cisiordania, iar la vârsta de 16 ani viața sa a luat cu totul o altă turnură. Mai exact, în anul 1981 a emigrat în România pentru a studia medicina, aici unde avea să-și construiască un viitor.

Citește și: Raed Arafat are COVID-19. Prima reacție a sefului DSU după ce s-a îmbolnăvit. Cum a încercat să se protejeze

În luna septembrie 1990 a început să pună bazele Serviciului Mobil de Urgență Reanimare și Descarcerare (SMURD) la Târgu Mureș, devenit ulterior serviciul medical național de intervenție rapidă.

În ianuarie 2014 a fost numit șef al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), creat în cadrul Ministerului pentru Afaceri Interne. După cum putem observa, informațiile despre viața sa profesională sunt stufoase, însă în spațiul public nu au apărut niciodată informații generoase despre viața lui personală, despre cine este omul Raed Arafat, dincolo de funcția de secretar de star. Totuși, jurnaliștii au reușit să obțină câteva informații mărunte despre viața lui personală, dintr-un interviu rar la care acesta a răspuns câtorva întrebări legat de viața sa privată.

În anul 2021 el a vorbit despre motivul pentru care nu are o familie, o soție și nici copii: "Sunt o mie de răspunsuri care se pot da, dar uite aşa, simplu, pentru că era imposibil să combin lucrul pe care eu l-am făcut ani de zile cu o viaţă personală care să fie dedicată unei familii. Nu poţi să ai familie şi să ai în acelaşi timp o muncă în care eşti implicat 24 din 24, la maxim. Asta e părerea mea, plus că nu s-a întâmplat. La noi în familie, tatăl meu a fost însurat la 47-48 de ani. Suntem doi fraţi şi o soră. Fratele a fost subinginer, iar sora este medic. Eu am mers după pasiune, după muncă şi după dedicare totală la această activitate. Un concediu adevărat am avut ultima dată în 2004", a spus la Digi24.

Citește și: Ce spune Raed Arafat despre speculațiile potrivit cărora un nor toxic ar afecta România. Anunțul important al șefului DSU

"Nu regret şi fiecare chestie are un aspect pe care trebuie să-l înţelegi: pentru a face asta, trebuie să renunţi la asta, pentru a face un lucru, trebuie să scazi un alt lucru. Asta înseamnă să duci o pasiune până la capăt şi să o duci continuu, cu acelaşi nivel de pasiune, să nu o scazi." Nu a fost totdeauna singuratic, a avut un prieten necuvântător, dar a fost nevoit să îl dea unui prieten: "Am avut un câine, până a început să-mi facă o figură în stradă... Eu îi dădeam de mâncare, îi dădeam apă. La un moment dat, câinele a început - şi l-am prins făcând asta... Unii îmi ziceau în stradă - la Mureş era, la Sângeorgiu de Mureş: De ce nu-i dai câinelui apă şi mâncare, când eşti plecat? Pentru că plecam dimineaţa, mă întorceam seara foarte târziu, uneori plecam într-o misiune cu elicopterul noaptea şi uneori nu veneam decât a doua zi, pentru că nu puteam să ne întoarcem, deci asta a fost... lucram cu Transgazul, cu elicopterul Alouette atunci şi niciodată nu ştiai ce se întâmplă.

Şi câinele cerşea apă şi mâncare de la vecini. Cum trecea cineva pe stradă, lua castronul, îl ţinea şi se plimba la gard, de faţă cu toţi, să le arate că nu are mâncare! Era clar. Adică câinele suferea. El era în grădină, totuşi, dar cu toate astea, era foarte greu de ţinut şi l-am dat unui coleg care l-a dus la ţară ca să crească bine acolo. Era un lup alb, era superb, dar... nu mergea! Deci, am încercat, să ştiţi, inclusiv câinele n-a putut să... Se plângea, să ştiţi.", a mai spus el la Digi24.

Vezi peste 2 ore de imagini din casa fetelor și a băieților, nedifuzate la TV ▶ Insula Iubirii PLUS e exclusiv în AntenaPLAY