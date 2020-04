De ce se vindecă mai repede infectații cu coronavirus la Timișoara? Medicul Virgil Musta își dezvăluie secretul

Sunt pacienti care se interneaza in aceasi zi, in acelasi salon cu forme asemanatoare. Daca unul iese negativ mai devreme cu o zi decat altul, nu punem in ziua respectiva inca un pacient in salon, ci asteptam pana se negativeaza si celalalt, ca sa nu vina din nou persoane intens contaminate si sa existe riscul de a-l contamina pe celalat. Am constatat ca, intr-o zi sau doua, toti pacientii din salonul respectiv se negativizeaza, daca sunt pacienti cu aceleasi forme de boala!, a explicat specialistul pentru opiniatimisoarei.ro.