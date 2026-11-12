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De ce te relaxezi mai repede într-o cameră de hotel decât în propria locuință, chiar dacă este mai mică. Explicația surprinzătoare

De ce te relaxezi mai repede într-o cameră de hotel decât acasă? Maria Vanessa Beca dezvăluie cele trei secrete de design care influențează starea de bine.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 12:02 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 12:03
De ce te relaxezi mai repede într-o cameră de hotel decât în propria locuință, chiar dacă este mai mică. Explicația surprinzătoare | Shutterstock
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Te-ai întrebat vreodată de ce reușești să te relaxezi mai repede într-o cameră de hotel decât în propria locuință, deși aceasta din urmă este mult mai spațioasă? Explicația nu ține neapărat de confortul patului sau de atmosfera de vacanță, ci și de modul în care este organizat spațiul. Maria Vanessa Beca, artistă, a explicat în mediul online care este mecanismul mai puțin cunoscut din spatele acestui fenomen.

De ce te relaxezi mai repede într-o cameră de hotel decât în propria locuință, deși este mult mai mică

Se pare că o cameră de hotel, care poate fi chiar și de trei ori mai mică decât apartamentul în care locuiești, te poate ajuta să te relaxezi mult mai repede. Secretul se află în designul interior și în strategiile de neurodesign folosite de specialiști pentru a crea un spațiu în care oamenii să se simtă în siguranță, chiar dacă se află într-un loc complet nou.

Potrivit Mariei Vanessa Beca, designerii de hoteluri nu sunt doar artiști care aleg mobilier și decorațiuni, ci adevărați „ingineri ai atenției”. Misiunea lor este să organizeze fiecare încăpere astfel încât creierul să poată înțelege rapid spațiul și să nu fie suprasolicitat de stimuli vizuali.

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Artista vorbește despre trei principii importante care influențează modul în care ne simțim într-o încăpere.

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Ordinea și delimitarea clară a spațiului

Primul principiu este legat de organizarea obiectelor și de funcționalitatea fiecărei zone. Creierul încearcă permanent să identifice și să înțeleagă mediul înconjurător. Atunci când într-o încăpere există prea multe obiecte împrăștiate sau lucruri fără un loc bine stabilit, procesul de orientare poate deveni obositor.

În schimb, camerele de hotel sunt amenajate astfel încât fiecare zonă să aibă o funcție clară. Există un spațiu destinat hainelor, unul pentru bagaje și, de regulă, un loc bine definit pentru obiectele personale.

Dacă îți dorești să obții aceeași senzație de relaxare în propria locuință, este important să reduci dezordinea și să stabilești un loc pentru fiecare obiect. Un exemplu simplu este amenajarea unei zone dedicate cheilor, genților și lucrurilor pe care le folosești atunci când pleci de acasă.

În multe locuințe, obiectele ajung să fie mutate permanent dintr-un loc în altul, iar această lipsă de organizare contribuie la senzația de aglomerare.

Lumina ambientală, un detaliu care schimbă atmosfera

Al doilea aspect important este iluminatul. Hotelurile nu se bazează exclusiv pe o plafonieră puternică pentru a lumina întreaga cameră, ci folosesc mai multe surse de lumină ambientală.

Veiozele, aplicele și corpurile de iluminat amplasate strategic contribuie la crearea unei atmosfere calde și primitoare. În plus, permit adaptarea intensității luminii în funcție de momentul zilei și de activitățile desfășurate.

O lumină puternică, venită exclusiv din tavan, poate face încăperea să pară mai puțin primitoare și să estompeze jocul de umbre și texturi. Prin urmare, dacă vrei să obții un ambient asemănător celui dintr-o cameră de hotel, poți introduce mai multe surse de iluminat și poți opta pentru becuri cu lumină caldă.

Un punct focal care nu suprasolicită atenția

Ultimul principiu menționat de Maria Vanessa Beca este focalizarea atenției. O încăpere în care există prea multe elemente decorative, culori puternice sau obiecte care concurează vizual poate deveni obositoare.

În camerele de hotel, amenajarea este, de cele mai multe ori, construită în jurul unui punct de interes: patul, un tablou, o piesă de mobilier sau o anumită zonă decorativă. Restul elementelor completează imaginea de ansamblu, fără să distragă atenția.

Același principiu poate fi aplicat și acasă. Nu este necesar să renunți la obiectele decorative sau la lucrurile care îți plac, ci să eviți aglomerarea vizuală și să păstrezi un echilibru între culori, texturi și mobilier.

În final, o locuință relaxantă nu înseamnă neapărat un spațiu mare sau mobilier scump. Contează felul în care sunt organizate obiectele, modul în care este folosită lumina și atmosfera generală pe care o creează încăperea. Așa cum explică artista, o casă cu adevărat confortabilă este una amenajată ținând cont și de nevoile sistemului nervos, nu doar de preferințele estetice.

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