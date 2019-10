DIICOT a rămas fără şef. Felix Bănilă şi-a dat demisia. "Este o demisie de onoare, nu am nimic să-mi reproşez"

În plină anchetă a ororilor de la Caracal, DIICOT a rămas fără şef. Felix Bănilă şi-a înaintat demisia cerută acum două zile de Klaus Iohannis. "Este o demisie de onoare, nu am nimic să-mi reproşez" - a fost mesajul fostului şef antimafia.

Felix Bănilă şi-a anunţat demisia la ora prânzului, printr-un comunicat. Actul de laşitate despre care vorbea ieri a devenit astăzi o demisie de onoare.

"Deşi am convingerea că nu am eșuat în îndeplinirea atribuțiilor conferite de lege în calitate de procuror șef al D.I.I.C.O.T., iar speța "Caracal" nu depășește nivelul priceperii mele și al aptitudinii soluționării ei de către ai mei colegi Am înțeles să îmi depun demisia de onoare ", declară Felix Bănilă

Doar că înainte să-şi dea demisia, Felix Bănilă a făcut o ultimă mişcare - a cerut revocarea procurorului șef-adjunct al Diicot, Oana Schmidt Hăineală. Aşă că lupta anitmafia va fi condusă de Giorgina Hossu, celălalt adjunct.

După ce preşedintele ţării i-a reproşat public lui Bănilă modul în care a gestionat ancheta de la Caracal, şi ministrul Justiţiei l-a criticat dur.

Tot astăzi, procurorul Ovidiu Popescu de la Parchetul din Caracal, cel care nu a permis poliţiştilor să descindă în curtea lui Gheorghe Dincă înainte de ora 6 a fost trimis în judecată disciplinară. Raportul Inspecţiei Judiciare scoate la iveală erori extrem de grave. Încă din 25 iulie, procurorii aveau identitatea lui Dincă, numărul şi marca autoturismului pe care îl conducea. Chiar şi aşa, Alexandra nu a fost salvată.