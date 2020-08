Doi actori români, terorizați de DSP Timiş după două teste Covid ieșite și pozitiv și negativ: "- Dacă n-aveti febră 38, nu vă mai testăm. Stați acasă!"

Raul Băştean şi Flavius Retea, afşat în izolare, îşi relatează pe Facebook experienţele legate de DSP Timiş, unul prezentând rezultatele contradictorii ale testării contacţilor săi, iar celălalt vorbind despre lipsa unui răspuns legat de momentul din care curge perioada de 14 de zile de izolare şi despre momentul în care poate face un test.

”Hai să lămurim treburile că deja s-au întrecut limitele! Da, EU am fost depistat POZITIV cu covid-19 in data de 5 august. Celelalte familii care au intrat în contact cu mine au fost testate iar testul este NEGATIV. Incompetenţa şi greşelile nenumărate şi zilnice ale insituţiilor în cauză (DSP, Laborator analize etc) au făcut ca să se trimită rezultate eronate în urma cărora am fost acuzaţi de miniciună. Din data de 5 august zilnic trăim într-un stres oribil de mare şi o teroare care nu mai trece. Zilnic certuri telefonice cu DSP, greşeli flagrante (CNP-uri greşite sau incomplete, nume greşite - Băştian Sergiu Paul de ex, apariţia şi dispariţia din sistem, anchetă întârziată, date false, ambulanţe care nu mai vin sau ajung în miez de noapte şi nici măcar nu te consultă ci te pune să semnezi 3 hârtii şi pleacă ş.a.m.d.). Aş putea scrie, pe zile, "noutatea" sau, mai bine zis, "surpriza" zilei. Dar, cireaşa de pe tort a venit azi când, una dintre familiile de contact (care s-a considerat că NU trebuie testată şi NU a fost testată) a fost anunţată la primărie că figurând pe lista celor POZITIVI !”,scrie actorul pe pagina de Facebook, prezentând mailul transmis de DSP Primărei comunei în care locuieşte şi mesajul transmis de şeful Centrului Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei.

Acuzații privind rezultate pozitive ale unor persoane netestate

Baştean afirmă că a tot auzit cazuri de persoane care ”nici nu au mirosit testul dar...sunt pozitivi”.