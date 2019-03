Artistă celebră, răpusă de cancer la doar 37 de ani! După o luptă lungă, Smaranda Milu Nemethi credea că s-a vindecat, dar boala a revenit

Pe Facebook, Smaranda Milu Nemethi se descria ca fiind „soție, fiică, soră,mătușă, noră, prietenă, pictor, designer, blogger, curator. Pacient de cancer.”

S-a născut în 1981 și a studiat la Universitatea de Arte Plastice și Design din Cluj Napoca. Smaranda era o pictoriță apreciată.

În 2014, ceea ce ea credea că este o răceală persistenă, s-a dovedit a fi cancer pulmonar în stadiu patru, cu metastază cerebrală frontală, scrie Gazeta de Nord-Vest, citată de Libertatea.

După o operație pe creier și mai multe investigații în diferite centre din București, a decis să apeleze la ajutorul medicilor din Germania.

„Când am aflat că mai am puţin de trăit, am avut de ales între a fericită sau tristă. Am ales să fac tot ce îmi stă în putinţă să îi fac fericiţi pe ai mei şi aceasta a fost prima lecţie pe care am primit-o de la cancer. Apoi au urmat multe altele şi asa am început să scriu blogul de pe www.helpsmaranda.com, care a devenit sursa de inspiraţie pentru alţi pacienţi, care au început să mă sune şi să-mi ceară sfaturi. Îmi părea rău pentru ei, dar m-am bucurat că experienţa mea îi poate ajuta pe alţii” , spunea Smaranda.