Dosarul în care au avut loc percheziţii la ISU Galaţi şi la primării din judeţ ar viza contracte de mentenanţă pentru sistemele de alarmare

Descinderi au avut loc la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, la Consiliul Judeţean şi la primăriile din Lieşti, Umbrăreşti şi Cavadineşti. La ISU percheziţiile au fost realizate de procurorii militari veniţi de la Iaşi, fiind vorba despre o structură din cadrul Ministerul Afacerilor Interne, în timp ce la Consiliul Judeţean şi la cele trei primării au descins poliţişti din cadrul DGA.

Ancheta ar viza modul în care în care au fost atribuite contractele de mentenanţă pentru sistemele de alarmare de pe clădirile din Galaţi şi din judeţ.

Reprezentanţii primăriilor au fost întrebaţi dacă li s-a cerut de către Consiliul Judeţului Galaţi să încheie preferenţial contracte cu o anumită firmă pentru mentenanţa sistemelor de alarmare.

"Ieri am avut o surpriză, mai puţin plăcută la prima vedere. Au venit cei de la anticorupţie. Ne-au întrebat în legătură cu sirenele de alarmare de pe raza localităţii. Noi avem o singură sirenă, ne-au întrebat dacă avem contract de mentenanţă şi dacă am fost obligaţi sau ni s-a adus de la Consiliul Judeţean vreo firmă să încheiem contract de mentenanţă, dar noi nu avem contract cu o firmă de specialitate. Am considerat că nu ne trebuie. Dacă avem o problemă o rezolvăm cu firma cu care avem contract de mentenanţă pentru iluminatul public”, a declarat primarul comunei Lieşti, Aurel Boţ.