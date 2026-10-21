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DRAGOSTEA POARTĂ PANTOFII ROŞII. Dragostea nu lovește. Shero a umplut Ateneul Român și cere Registrul Agresorilor

Pe 19 octombrie, sub cupola Ateneului Român, s-a vorbit despre o dragoste care nu lovește, nu umilește și nu ucide. Sute de oameni au venit la inițiativa Alessandrei Stoicescu și a comunității Shero, într-un an în care în România au fost ucise deja 31 de femei.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 21 Octombrie 2026, 16:43 | Actualizat Miercuri, 21 Octombrie 2026, 16:44
DRAGOSTEA POARTĂ PANTOFII ROŞII. Dragostea nu lovește. Shero a umplut Ateneul Român și cere Registrul Agresorilor | Antena 1
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Artista Theo Rose a vorbit despre dragostea care vindecă, medicul Cătălin Cîrstoveanu despre iubirea care luptă, iar preotul Vasile Ioana despre dragostea care dă putere.

Dragostea nu lovește. Shero a umplut Ateneul Român și cere Registrul Agresorilor

În sală au fost diplomați, oameni politici, persoane venite din țară sau din lumea întreagă.

Toți au fost reuniți de aceeași convingere: violența domestică nu mai poate fi tratată ca o problemă privată.

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„De aici începe vindecarea. O să continuăm să luptăm pentru fiecare dintre noi. Şi atunci nu vei mai accepta niciodată să fii victimă”, a spus Alessandra Stoicescu, fondatoarea Shero și președinta Fundației Mereu Aproape.

Dragostea care vindecă: muzica

Theo Rose cântă de la patru ani. A crescut într-un sat de lângă Ploiești și, la zece ani, a aflat ce înseamnă să fii umilită în fața tuturor fără să-ți permiți să răspunzi. Astăzi, le vorbește deschis fetelor despre semnalele unei relații abuzive, cele pe care multe le confundă cu iubirea.

„Multe dintre noi am crescut crezând că gelozia e dovada că cineva ține la noi. Nu e. Cine te iubește nu te face să te simți mică.’’, a declarat Theo Rose.

Dragostea care salvează: medicina

A doua formă de dragoste luptă. Doctorul Cătălin Cîrstoveanu și-a dedicat cariera celor mai fragili pacienți din țară, nou-născuții aflați în terapie intensivă.

„Vorbim despre dragostea aceea care nu se vindecă. Ci luptă în fiecare noapte pentru viaţa cuiva care abia a venit pe lume”, a spus Alessandra Stoicescu.

„Mereu le spuneam colegilor mei: Uite, fac o procedură complicată de mii de ori, dar nu ştiu decât trei dintre ele, care n-au fost bine. Doar pe acelea le ţin minte”, a mărturisit dr. Cătălin Cîrstoveanu, medic la Spitalul „Marie Curie”.

Dragostea care dă putere: credința

Acolo unde muzica și medicina nu mai ajung, rămâne credința. Părintele Vasile Ioana a vorbit despre răbdarea cerută secole la rând femeilor și despre granița subțire dintre iertare și complicitate.

„Dacă el simte că are o putere şi poate să şi-o exercite, devine tiran. În momentul în care el devine tiran, femeia nu poate să iasă din încleștarea acesta”, a explicat Părintele Vasile Ioana.

Vocile din sală

Mulți dintre cei prezenți au plâns în tăcere. Unii au venit pentru o prietenă, alții pentru o mamă. Și unii au venit pentru ei înșiși.

„Unde e dragoste, nu există violență. N-ar trebui să existe nici verbală, nici fizică. Dacă ai dragoste, ai tot”, a spus antreprenoarea Lidia Ursu.

„Eram într-o situaţie de abuz emoţional, de manipulare. Am realizat la un moment dat că nu e ok aşa, nici pentru mine, nici pentru fetiţele mele, care într-o zi vor ajunge şi ele femei”, a mărturisit artista Alina Sorescu.

În foaierul Ateneului, publicul a putut parcurge, fotografie cu fotografie, drumul pe care Shero l-a făcut în ultimele luni: săli pline, femei care au urcat pe scenă să-și spună povestea și alte femei care, ascultându-le, au înțeles că nu sunt singure.

Seara de la Ateneu a fost o nouă etapă a unui drum care a adunat, oraș după oraș, tot mai multe voci.

Dincolo de emoția serii, realitatea rămâne apăsătoare

• 31 de femei au fost ucise în România de la începutul anului 2026. Ultima a fost Cornelia, o mamă de 44 de ani din județul Galați, ucisă de soț pe 10 octombrie, deși familia, vecinii și autoritățile locale știau că era bătută.

• În primele opt luni ale anului, polițiștii au intervenit la 103.477 de sesizări de violență domestică, adică la peste 400 pe zi. Peste jumătate dintre ele, 53.125, au venit din mediul rural.

• Au fost înregistrate 40.950 de infracțiuni de violență domestică, dintre care 23.426 de loviri sau alte violențe.

• Poliția a emis 13.751 de ordine de protecție provizorii. Doar 4.943 dintre ele, adică aproximativ unul din trei, au fost transformate de instanțe în ordine de protecție.

• Agresorii au încălcat ordinele de protecție de 5.870 de ori în aceeași perioadă.

• În primele nouă luni ale anului, poliția a constatat risc iminent pentru 25.977 de femei. Peste 10.000 dintre ele au rămas fără ordin de protecție provizoriu.

Shero înseamnă femeia care vorbește, chiar dacă îi e frică. Înseamnă că rușinea nu mai aparține celei bătute, ci celui care lovește. Și înseamnă, simplu, că dragostea nu lovește, nu umilește și nu ucide.

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