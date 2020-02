Drum de coșmar pentru dinamoviști! Autocarul echipei, blocat în nămeți, s-a ales cu geamurile sparte de utilajele de deszăpezire - Foto, Video

Cu toate că Dinamo a cerut amânarea meciurilor cu Galați și Craiova, mei mulți membri ai lotului echipei fiind afectați de gripă, liderul clasamentului ligii de volei, Galaţi, nu a acceptat decalarea partidei şi a dorit ca meciul să se joace conform programului stabilit.

Astfel, în plin cod roșu de ninsori și viscol, echipa Dinamo a plecat spre Galaţi. Formația din Ștefan cel Mare a pierdut partida, scor 1-3.

Pe drumul de întoarcere spre București, autocarul a rămas blocat în nămeți. Ghinionul a continuat în momentul în care geamurile autovehiculului au fost sparte n urma unui accident cu utilajele de deszăpezire.

„VOLEI MASCULIN. Băieții noștri sunt blocați în câmp de mai bine de 10 ore din cauza viscolului!

Un necaz nu vine niciodată singur! Am vrut să amânăm meciul de volei de la Galați din cauza faptului că echipa noastră masculină de volei era decimată de gripă și viroze.

Am fost obligați să mergem până la urmă la Galați, am pierdut, iar după meci am vrut să plecăm cât mai repede acasă!

Numai că viscolul le-a încurcat planurile băieților noștri. Un tir a derapat în fața lor, s-a blocat pe șosea, iar de acolo s-a dat totul peste cap! Zăpada și vântul puternic au țintuit toate mașinile în câmp, inclusiv autocarul băieților noștri. De azi noapte, de la ora 23:00, ei sunt în câmp, între Viziru și Însurăței, la vreo 40 de kilometri de Brăila!”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook Dinamo.