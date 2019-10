Ea e Adina Apostol, iar chipul i-a ars în Colectiv. Are zece operații de reconstrucție a feței și la patru ani de la tragedie, Adina ajută copiii

Adina Apostol este una dintre cei care au supraviețuit tragediei din Clubul Colectiv, iar la patru ani de atunci, tânăra are un singur scop: "Vreau să dau sens lucrurilor care mi s-au întâmplat". Ea este Adina și dorința sa este să-i ajute pe copii care trec prin drame să facă terapie individuale.

"Știu că, până la urmă, poate să iasă ceva bun dintr-un chin teribil. Am văzut, am simțit asta. Și nu am să mă opresc”, spune Adina. De trei ani face voluntariat în MagiCAMP, asociația non-profit care ajută copiii aflați în difucultate.

"Pe 3 noiembrie, Adina alerga 11 kilometri pentru copiii MagiCAMP la Baneasa Forest Run. E prima cursă în care intră după mai mult de 10 operații de reconstrucție", se arată în postarea publicată pe pagina de Facebook a instituției, alături de o poză cu Adina și chipul său încărcat de cicatricile lăsate de foc.

“Vreau să strâng bani pentru ședințe de terapie individuală pentru copiii din seriile BlueCAMP, copii cărora cancerul le-a răpit mama, tatăl, fratele sau sora. Vreau să îi ajut cât pot de mult să meargă mai departe", este mărturia Adinei Apostol, supraviețuitoare în Colectiv.