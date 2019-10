Edilul acuzat că a umilit o elevă de 13 ani și-a luat brusc concediu şi nu mai este de găsit

După o săptămână de umilinţe, eleva care a fost dată jos din microbuzul şcolar şi-a reluat viaţa de dinainte. După ce a fost prezentat cazul la Observatorul Antenei 1, autorităţile i-au permis fetei să urce alături de colegii ei în maşină pentru a ajunge la cursuri.

Nu înainte ca poliţiştii din comună să le spună părinţilor să păstreze tăcerea. Edilul acuzat de discriminare şi-a luat brusc concediu şi nu mai este de găsit.

De dimineaţă, fetiţa de 13 ani din comuna Petrăchioaia a urcat din nou în microbuzul şcolar, alături de colegii ei. În faţa camerelor de filmat, şoferul care ar fi lăsat-o săptămâna trecută pe marginea drumului nu i-a mai spus nimic.

Umilinţele copilei nu s-au încheiat. După ce a fost înjosită în faţa şcolii pentru că ar fi trântit uşa microbuzului, eleva s-a trezit cu Poliţia la uşă. Agenţii le-ar fi spus părinţilor să păstreze tăcerea.

Tatăl fetei spune că "domul primar nu şi-a cerut scuze! Ieri a trimis poliţia la mine, aseară pe la ora 10 noaptea, să îmi văd de treaba mea, să nu iasă scandal în comună! Staţi liniştit! Bine, atât, a plecat".

Am mers şi noi la postul de poliţie din comună ca să întrebăm oamenii legii care a fost motivul vizitei inopinate la familia elevei.

Explicaţii nu am putut obţine însă nici de la Primăria din localitate. Instituţia pare la fel de părăsită.

La faţa locului era prezent doar casierul primăriei. Instituţia este deschisă dar, practic, nu este nimeni la serviciu.

De mai bine de 24 de ore, am încercat să vorbim cu un reprezentant al primăriei comunei din Ilfov, însă până în acest moment nu am reuşit. După ce am stat 7 ore în faţa instituţiei publice, am aflat că primarul şi-a luat brusc concediu. De-asemenea şi viceprimarul.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov a transmis că poliţiştii au mers la familia copilei ca să facă verificări după apelul la 112 de săptămâna trecută al părinţilor.