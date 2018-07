Veste BOMBĂ și oficială! Se măresc ALOCAȚIILE. Guvernul a făcut anunțul în urmă cu puțin timp!

"Alocatiile pentru copii se vor mari in acest an", au spus oficialii PSD inca de la inceputul lui 2017. Din ce luna se mareste alocatia pentru copii in 2018? Nu s-a precizat luna in care se va intampla acest lucru, asa ca toata lumea se intreaba in acest moment "de cand se maresc alocatiile pentru copii in 2018?" Raspunsul este unul singur: nimeni nu stie inca.

Votantii guvernului PSD se pregatesc pentru marirea alocatiei pentru copii in 2018, asa cum se asteptau in urma campaniei electorale. Deocamdata insa aceasta nu s-a produs, iar alocatia a ramas tot 200 de lei pentru copiii sub 2 ani, sau 84 de lei pe luna pentru copiii intre 2 si 18 ani.

La finalul lui 2016 a existat o propunere legislativa care spunea ca alocatia pentru copii sa fie majorata la 450 de lei, cu conditia urmaririi felului in care se cheltuie acei bani. Aceasta, insa, s-a clasat si nu s-a mai auzit nimic de ea.

La inceputul anului 2017, ministrul Muncii din acel moment, Dragos Paslaru, vorbea despre o majorare a alocatiilor pentru copii, dar doar in cadrul famililor cu venituri mici. "Mie mi se pare ca putem creste alocatiile celor care sunt in familiile amarate prin simplul fapt ca cei care sunt cu veniturile peste medie sa renunte voluntar la a mai cere aceste sume de la stat", spunea Dragos Pislaru.

Deocamdata, insa, nu s-a schimbat nimic si nici pentru anul 2018 nu se preconizeaza modificari.

Alocatia de stat pentru copii este o suma de bani pe care statul o acorda, in mod nediscriminatoriu, tuturor copiilor pana la o anumita varsta, si care reprezinta un venit neimpozabil si, de principiu, imposibil de urmarit de catre executori. Cuantumul acestei indemnizatii nu a suferit modificari in 2016, ceea ce inseamna ca alocatia se va acorda la acelasi nivel si in acest an.