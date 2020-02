Eroul Zlei: Unul dintre pompierii care au salvat animale intoxicate cu fum, declarație emoționantă: "Este minunat să salvezi o viață"

Ca să-i ajute să-şi revină le-au pus măşti cu oxigen. Proprietara, în vârstă de 69 de ani, se afla şi ea în casă şi a avut, la rândul ei, nevoie de îngrijiri medicale. A fost transportată la spital, însă nu înainte de a le mulţumi pompierilor care i-au salvat prietenii.

"De obicei, la fiecare intervenție la care mergem facem o recunoaștere. După realizarea recunoașterii am observat o ușă care mi-a stârnit o suspiciune. Ușa era încuiată, iar în interior am găsit primul cățeluș. În momentul în care am deschis-o am scos cățelușul și l-am dus în zona unde nu exista pericolul de intoxicare și am început resuscitarea lui.

Pe parcursul resuscitării, alt coleg care a venit în sprijinul meu cu aparatul de respirat a găsit și el un cățeluș. Și am început să le aplicăm manevrele. Ulterior a mai sosit și o pisicuță pentru care a fost nevoie de resuscitare."

Pompierii din Vrancea au demonstrat astfel că nu doar viețile omenești sunt importante și merită salvate atunci când se produc incendii sau alte tragedii. Salvatorii au fost filmați când scapă din flăcări trei câini și o pisică. Felina și doi dintre căței au avut nevoie de manevre de resuscitare, ce s-au dovedit de succes. Animalele și bătrâna sunt acum în afara oricărui pericol, iar gestul eroic al pompierilor a devenit imediat viral în mediul online.