Estelle Harris a murit. Actrița din serialul „Seinfeld” s-a stins din viață la vârsta de 93 de ani

Actriţa Estelle Harris, care a interpretat-o memorabil pe mama lui George, Estelle Costanza, în serialul „Seinfeld”, şi care a fost vocea doamnei Potato Head în franciza „Toy Story”, a murit pe 2 aprilie din cauze naturale, la vârsta de 93 de ani, a confirmat pentru Variety reprezentantul ei Michael Eisenstadt.

Actriţa Estelle Harris a murit la 93 de ani. Ce a apărut pe pagina oficială a serialul „Seinfeld”, producția de succes în care a jucat

Pe pagina de Facebook a serialului „Seinfeld” a fost publicat un omagiu: „Cea mai bună mamă din industrie. Odihneşte-te în pace, Estelle Harris”.

Harris era cunoscută mai ales pentru vocea ei distinctă şi pentru rolul din „Seinfeld”, unde a apărut în 27 de episoade. Soţul ei în film a fost Jerry Stiller, care l-a interpretat pe Frank Costanza.

Citește și: Doliu în lumea muzicii! Tom Parker, celebrul artist, a murit la doar 33 ani. Care a fost cauza decesului

Ea a avut, de asemenea, o carieră solidă şi ca Mrs. Potato Head în filmele din franciza „Toy Story”.

Harris a apărut şi în multe proiecte de animaţie, inclusiv în filme precum „Brother Bear” (2003) şi „Tarzan II” (2005) şi seriale precum „Hercules”, „The Wild Thornberrys” şi „Godzilla: The Series” (toate din 1998).

Citește și: Doliu în lumea sportului românesc. Cine e Andrei Drăghici, sportivul de 23 de ani de la Dinamo decedat în timpul meciului de polo

Cariera lui Harris a început cu reclame şi două roluri mici în filmele din 1977 „Looking Up” şi „Summerdog”. A apărut şi în „Once Upon a Time in America” (1984) de Sergio Leone. A fost invitată în „Married… With Children”.

După terminarea celui de-al nouălea sezon al serialului ''Seinfeld'', Harris şi-a continuat cariera pe scenă şi pe marele ecran cu alte numeroase roluri. Ea a interpretat personajul Muriel în popularul serial Disney ''The Suite Life of Zack & Cody'', care a făcut-o cunoscută în rândul tinerei generaţii de telespectatori.

Vezi cel mai noi episod din competiția pe gheață, Dancing on ice: Vis în Doi.