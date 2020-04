Elevii vor susține examenele în luna iulie! Probele de Bacalaureat 2020 nu vor curprinde materia din semestrul al doilea

Anisie a precizat că probele scrise ale Evaluării Naţionale şi Bacalaureatului ar putea fi organizate în luna iulie

”Programa nu va cuprinde materia aferentă semestrului al doilea. Conform informărilor primite de la CNSSU, am emis un ordin de ministru prin care am anulat simulările evaluărilor naţionale, evaluările pentru clasele a II-a IV şi a VI-a şi olimpiadele naţionale”, a adăugat Monica Anisie.