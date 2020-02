Femeia din Timişoara suspectă de coronavirus a intrat în contact cu șase persoane. Care este starea ei şi ce măsuri iau autorităţile?

O femeie de 38 de ani din Timişoara a aflat că are coronavirus acasă. La câteva ore după anunţul oficial, o ambulanţă a ajuns la locuinţa ei. Pacienta locuia singură şi a fost preluată cu o izoletă sub presiune şi transportată la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara, unde va rămâne sub tratament.

"Starea de sănătate a femeii este una bună, ea se află internată la secțiunea de coronavirus și este sub stricta supravegere a medicilor. De fiecare dată când merg la ea sunt îmbrăcați în acele costume speciale și le schimbă la fiecare vizită. Ea va fi externată în momentul în care starea ei de sănătate va fi realmente una mai bună și ce e mai important, când testele de coronavirus vor ieși negative. A intrat în contact cu 6 persoane, două dintre aceste persoane sunt părinții ei, toți se află izolați la domiciliu, sunt atent monitorizați de autorități și vor fi testați, pentru a se vedea dacă au luat sau nu virusul ucigaș. La Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara există 15 saloane, special amenajate, pentru eventualii bolnavi de coronavirus", a transmis Iulia Dumitraşcu, corespondent Observator.