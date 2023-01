Femeia era o clientă fidelă la o sală de fitness din orașul Dumfries, Scoția. Ea s-a speriat îngrozitor atunci când i-a picat sticla cu apă pe podea și s-a spart. Totodată, nu știa ce avea să urmeze.

O femeie care a scăpat sticla cu apă pe jos a fost amendată și a primit interdicție pe viață să mai intre în sala de fitness

Caroline Farish era o clientă fidelă la o sală de fitness, însă totul i s-a năruit. Ea a fost amendată cu 1000 de lire sterline și i s-a anulat calitatea de membră a clubului pe viață, după ce și-a spart sticla cu apă pe jos, din greșeală, scrie publicația Mirror.co.uk.

Tânăra de 36 de ani, care este membră a sălii de fitness de 10 ani, s-a simțit ca și cum ar fi fost tratată ca „o criminală” de către proprietarii clubului.

La rândul său, Caroline deține o afacere și este profesoară la un liceu cu jumătate de normă. Ea s-a speriat atunci când i-a căzut recipientul de plastic cu apă pe jos și s-a spart, fără să știe, de fapt, că recipientul conținea sticlă în interiorul său.

Era pe punctul de a se relaxa în jacuzzi-ul clubului, când a scăpat-o și avea să fie ultima dată când se bucura de facilități.

„A fost un accident și s-a întâmplat când eram cu un prieten și mă îndreptam spre jacuzzi.

I-am spus imediat managerului și personalului care a aspirat/făcut curățenie în zonă. S-a întâmplat noaptea și mai erau doar câțiva oameni în jur.

Aș fi putut cu ușurință să las ca personalul să facă curat, dar am fost sinceră și le-am spus adevărul.

Dar apoi am primit o scrisoare de la ei prin care îmi dădeau un termen de șapte zile să fac o declarație despre ceea ce s-a întâmplat.

Am făcut asta, dar nu am primit nicio confirmare, doar o scrisoare în care spunea că am interzis pe viață să mai intru în clubul lor sau să-mi parchez mașina în zonă, plus că ei vor să plătesc 1000 de lire sterline pentru drenarea și curățarea piscinei despre care au spus că a fost închisă timp de opt zile după incident.

Accidentul a avut loc pe 20 decembrie, în jurul orei 20.00. Mi-au spus că asigurarea lor nu ar acoperi astfel de lucruri.

Mi s-a dat un termen limită, până la 21 ianuarie, pentru a plăti sau pentru a face față unui fel de acțiune, dar am contactat o organizație care se ocupă cu consiliere pe probleme legale și care m-a pus în legătură cu cei specializați pe drepturile consumatorilor și mi-au spus să-mi verific contractul cu sala de sport.

Sunt îngrijorată de ceea ce se întâmplă după termenul limită, deoarece ei spun că este o datorie. Simt că sunt tratată ca un criminal.

Acum am rămas fără vreun abonament la un club de fitness și simt că m-au umilit și mă simt jenată de toată treaba. Mergeam acolo de patru ori pe săptămână și sunt un client vechi de-ai lor.

Trebuie făcut ceva în privința asta. Dar, să fiu sinceră, chiar dacă mi-ar cere scuze și mă vor invita înapoi, le-aș spune nu. Nu mă voi întoarce niciodată acolo”, a povestit femeia, pentru sursa citată.

De altfel, purtătorul de cuvânt al clubului de fitness a precizat că iau în serios pe cei care încalcă regulile lor.

„Există reguli stricte de siguranță în ceea ce privește aducerea oricăror obiecte din sticlă lângă piscină, pentru a proteja siguranța tuturor membrilor noștri.

Când sticla spartă intră în piscină, durează până la 36 de ore pentru a scurge apa complet din interior și de a umple piscina, ceea ce înseamnă că acțiunile unei persoane au un impact semnificativ asupra fiecărui membru.

Sancțiunile care pot fi impuse sunt afișate în cadrul clubului de sănătate”, a fost răspunsul lor.

