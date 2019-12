Fetiţă de 11 ani în comă, ţinută cu orele în Camera de Gardă, după ce tatăl ei, băut, s-a răsturnat cu maşina. Singura ei șansă, „ratată” de echipajul de pe ambulanță

Copila de 11 ani a fost grav rănită, sâmbătă după-amiaza, în urma unui accident rutier provocat chiar de tatăl ei, care s-a urcat băut la volan. În urma impactului, fetiţa a intrat în comă de gradul 3, spun autorităţile din Vâlcea, iar la faţa locului a fost solicitat un elicopter SMURD.

Elicopterul SMURD Craiova a ajuns la Vâlcea, dar a făcut cale-ntoarsă fără pacient.

Cristina Geormăneanu, medicul de gardă de la SMURD Craiova, a declarat, pentru Mediafax, că ambulanţa nu a ajuns la locul stabilit de întâlnire, iar elicopterul a decolat după 10 minute de aşteptare pentru că apunea soarele.

„Elicopterul SMURD a fost solicitat pentru accidentul de la Govora, cu un pacient copil de aproximativ 10 ani, în stare gravă. În zbor, am fost redirecţionaţi către Râmnicu Vâlcea pentru a ne întâlni cu echipajul SAJ Vâlcea care a preluat copilul de la locul accidentului. Elicopterul a decolat de pe Aeroportul Craiova la ora 16.03. La Râmnicu Vâlcea am aterizat la 16.38 şi la ora 16.48 am decolat, fără pacient la bord, întrucât echipajul Ambulanţei nu ajunsese cu pacientul la locul de întâlnire stabilit. (...) Conform reglementărilor în vigoare, elicopterul SMURD aterizează şi decolează, după apusul soarelui, de pe aeroport pe aeroport. La Râmnicu Vâlcea nu este aeroport, este un punct de aterizare”, a spus Cristina Geormăneanu.