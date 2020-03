Flick Domnul Rimă a vorbit în direct cu o prietenă diagnosticată cu noul virus: ”Am început să tușesc!”

”Păi duminică am simţit că am răcit, eu m-am întors pe 9 martie din Barcelona. Acum nu se ştie dacă e de acolo sau nu, pentru că celelalte persoane cu care am fost sunt bine şi nu au avut nimic.”, a povestit ea.

Klaus Iohannis, anunț de ultimă oră: De miercuri, restricțiile de circulație se aplică și pe timp de zi. Ieșirile din casă, doar cu aviz

De asemenea, tânăra a dezvăluit și cu ce simptome s-a confruntat: ”Cam la o săptămână după, m-am întors luni şi duminică am răcit, am început să tuşesc şi să-mi curgă nasul, cam două zile, după am rămas cu tusea, dar mult mai rară.”, a mai spus ea, dezvăluind că nu s-a confruntat cu febră.

”Da, am avut avantajul vârstei şi faptul că în rest sunt sănătoasă, nu am alte probleme de sănătate.”, a mai povestit ea.