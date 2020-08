Fratele lui Emi Pian, dezvăluiri cutremurătoare la înmormântarea fostului lider al clanului Duduianu! "Au vrut să mă omoare și pe mine"

”Nu știu dacă a fost de răzbunare, asta nu știu… Dar știu că, în urmă cu trei ani, au vrut să mă omoare și pe mine. Asta s-a întâmplat prima dată, acum trei ani. Eram la o petrecere acum trei ani, au vrut să mă omoare pe la spate, uitați (își arată semnul pe gât) dar au fugit, până la urmă. Acum au reușit! Totul pleacă de la bani”, a dezvăluit cel care acum își plânge fratele ucis în noaptea de luni spre marți.

Fratele defunctului a mai spus că i s-au oferit 100.000 de euro pentru tăietura cu care s-a ales atunci când rivalii ar fi vrut să-l omoare, în urmă cu trei ani.

”La noi nu există Stabor… Uite, mie mi s-au oferit 100.000 de euro pentru tăietura asta pe care o am aici, dar nu am luat niciun ban. Iar pentru fratele meu nu există nicio sumă care să ne fie dată! Noi avem bani, avem tot ce ne trebuie, am muncit pentru asta, ne-am chinuit, nu am făcut banii cu droguri! Să vină cineva și să spună: mă, ai tâlhărit, ai furat, ai spart! Eu am făcut pușcărie pentru permis, nu pentru altceva!”, a mai spus fratele lui Emi Pian, conform sursei precizate.