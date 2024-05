Google a lansat un doodle pe 7 mai 2024. Unde e vizibil și ce eveniment marchează ilustrația cu broscuțe.

Pe 7 mai 2024, Google a lansat o ilustrație cu broscuțe. Iată ce reprezintă cel mai recent doodle postat.

Google a lansat un doodle pe 7 mai 2024. Unde e vizibil și ce eveniment marchează ilustrația cu broscuțe

Aprecierea profesorilor are o istorie îndelungată în Statele Unite. Liderii politici și educaționali au început discuțiile pentru o zi de cinstire a profesorilor în 1944. În 1953, Eleanor Roosevelt a convins cel de-al 81-lea Congres să proclame Ziua Profesorilor.

Congresul a declarat ziua de 7 martie 1980 drept Ziua Profesorului. Asociația Națională pentru Educație a continuat să respecte Ziua Profesorului în prima marți din martie până în 1985, când Asociația Națională a PTA a stabilit ca Săptămâna de apreciere a profesorilor să aibă loc în prima săptămână întreagă din luna mai.

Citește și: Google marchează ziua de azi, 6 mai, cu un doodle special. Ce reprezintă și în ce țări e vizibil

Ziua Națională a Profesorului, cunoscută și sub numele de Ziua Învățătorului, este sărbătorită în ziua de marți a primei săptămâni complete din luna mai. Această zi face parte din Săptămâna de apreciere a profesorilor, care are loc în prima săptămână întreagă din luna mai a fiecărui an.

Asociația Națională pentru Educație descrie Ziua Profesorului „ca fiind o zi pentru a onora profesorii și pentru a recunoaște contribuțiile de durată pe care aceștia le aduc în viețile noastre”. În fiecare an, NEA organizează concursuri pentru elevi și adulți pentru a le mulțumi profesorilor care i-au inspirat să fie cea mai bună persoană pe care o pot fi.