Google marchează ziua de azi, 19 septembrie 2024, cu un doodle special. Pe cine celebrează în această zi de joi

Google dedică ziua de joi, 19 septembrie 2024, lui Emerson Romero. Iată cine a fost.

Doodle îl onorează pe actorul mut Emerson Romero, care a inovat unele dintre primele tehnici pentru a face filmele accesibile persoanelor surde.

Cine este Emerson Romero

Emerson Romero (19 august 1900 - 16 octombrie 1972) a fost un actor cubano-american de film mut care a lucrat sub numele de ecran Tommy Albert. Romero a dezvoltat prima tehnică de furnizare a subtitrărilor pentru filmele cu sunet, făcându-le accesibile persoanelor cu deficiențe de auz. Eforturile sale au inspirat inventarea tehnicii de subtitrare utilizată astăzi în filme și filme.

Între 1926 și 1928, Romero a jucat în peste 24 de comedii scurte pe două role, printre care Beachnuts, The Cat's Meow, Great Guns, Hen-Pecked in Morocco, Sappy Days și un remake al lui Tillie's Punctured Romance. La cererea distribuitorilor săi, care doreau ca el să aibă un nume „mai american”, și-a schimbat numele în Tommy Albert.

Romero își făcea singur machiajul și cascadoriile și lucra cu actori precum W. C. Fields.

Când filmele cu sunet („talkies”) au fost introduse în 1927, persoanele surde nu au mai fost considerate potențiali actori; studiourile nu au mai inclus intertitluri și persoanele surde au fost excluse de la vizionarea filmelor.

Romero a devenit activ în comunitatea surzilor din New York și, împreună cu prietenii John Funk și Sam Block, a înființat Theatre Guild of the Deaf în 1934. Compania de teatru a funcționat timp de douăzeci de ani; Romero a jucat și a regizat în mai multe piese de-a lungul anilor.

Mereu în căutarea unor modalități de a ajuta comunitatea surzilor, Romero a cumpărat mai multe filme și a experimentat cu furnizarea de subtitrări. În 1947, Romero a dezvoltat prima subtitrare pentru un film, tăind benzi de film și inserând imagini cu subtitrări între cadre. Efectul era similar cărților de titlu din filmele mute, intercalând scenele de acțiune cu imagini de text. El a închiriat filmele școlilor și cluburilor de surzi.

Filmele erau de proastă calitate vizuală, în încercarea de a preveni contrabanda; în plus, tehnica lui Romero distrugea coloana sonoră a filmului pentru oricine era capabil să audă. Cu toate acestea, eforturile sale au fost remarcate și de alții, inclusiv de Edmund Burke Boatner, directorul Școlii americane pentru surzi, care a creat metode mai practice de subtitrare și a co-fondat programul Captioned Films for the Deaf, finanțat de guvernul american.

Romero a continuat să creeze și să vândă Vibralarm în 1959, un ceas deșteptător cu vibrații pentru persoanele surde și cu deficiențe de auz; el a vândut o întreagă linie de produse pentru surzi, cum ar fi sonerii, detectoare de fum și alarme pentru copii.