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Frigiderele din supermarketurile europene, ținta unui nou val de atacuri cibernetice. Temperaturile au ajuns până la 50 de grade

Un nou val de atacuri cibernetice a lovit supermarketurile europene. Frigiderele au ajuns la 50°C, iar magazinele au aruncat cantități mari de alimente.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 17:16 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 17:18
Frigiderele din supermarketurile europene, ținta unui nou val de atacuri cibernetice. Temperaturile au ajuns până la 50 de grade | Profimedia Images
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Un nou val de incidente informatice a afectat supermarketurile din mai multe țări europene. Frigiderele și congelatoarele unor magazine au fost accesate de la distanță, iar temperaturile au crescut brusc, ajungând în unele cazuri la 50 de grade Celsius. Produse alimentare în valoare de sute de mii de euro au fost compromise, iar angajații au fost nevoiți să golească vitrinele frigorifice și să retragă marfa de la vânzare.

Frigiderele din supermarketurile europene, ținta unui nou val de atacuri cibernetice

Incidentele au fost raportate luni, 2 noiembrie 2026, în Belgia, Suedia, Luxemburg și Estonia, dar și în Irlanda și alte state europene, potrivit informațiilor publicate de Reuters, Associated Press și Euronews. Situația amintește de un atac informatic de amploare care a vizat supermarketurile din Franța în luna octombrie.

În Belgia, mai multe lanțuri de magazine au raportat probleme la instalațiile frigorifice. Rețeaua Delhaize a anunțat un incident informatic care a afectat sistemele de refrigerare din câteva zeci de magazine, majoritatea aflate pe teritoriul Belgiei, dar și câteva unități din Luxemburg.

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Potrivit informațiilor prezentate de Euronews, aproximativ 40 de magazine Delhaize Proxy, 15 unități Carrefour Shop & Go, 15 magazine Intermarché și cinci locații Spar din benzinării Q8 ar fi fost afectate în Belgia.

Carrefour a confirmat că 15 dintre cele peste 700 de magazine pe care le are în Belgia au întâmpinat probleme. Reprezentanții companiei au precizat că impactul a fost limitat și că niciun hipermarket nu a fost afectat.

În Suedia, problemele au vizat rețelele ICA și Coop. Gustaf Nilsson, purtătorul de cuvânt al ICA Group, a declarat pentru agenția de presă TT că un număr limitat de magazine au fost afectate peste noapte. Acesta nu a oferit o cifră exactă.

Filiala ICA Kvantum din Sjöbo, în sudul țării, a anunțat pe pagina de Facebook că frigiderele și congelatoarele sale au fost atacate informatic și setate la 50 de grade Celsius. Produsele afectate au trebuit să fie aruncate. De asemenea, șase magazine Coop din centrul Suediei au raportat probleme similare.

În Irlanda, compania Musgrave a confirmat că un incident cibernetic a afectat instalațiile frigorifice din 13 supermarketuri SuperValu. Unele produse refrigerate și congelate au fost retrase de la vânzare.

În Estonia, un atacator ar fi accesat un computer care controla sistemul de refrigerare al unui magazin și ar fi modificat temperatura până la 50 de grade Celsius.

Potrivit agenției Associated Press, furnizorul tehnologiei, compania Kitman Coldtech, a transmis că problema a fost identificată și remediată în câteva minute, fără pagube importante. Lanțul Selver a confirmat că una dintre unitățile sale a fost afectată.

Cum au reușit hackerii să încălzească frigiderele

Sistemele frigorifice moderne pot fi monitorizate și controlate de la distanță prin intermediul unor echipamente informatice. Această tehnologie permite administrarea instalațiilor fără intervenția permanentă a angajaților, dar poate crea și vulnerabilități atunci când accesul nu este suficient protejat.

În cazul incidentelor din Belgia, Stephan Moelans, directorul companiei Sabcobel, care operează sistemele frigorifice ale Delhaize, a declarat pentru agenția Belga că atacatorii au activat funcția de dezghețare a evaporatoarelor.

Această funcție este utilizată în mod normal pentru eliminarea gheții acumulate în instalații. Însă, atunci când este activată pentru perioade îndelungate, temperatura poate crește semnificativ, afectând capacitatea echipamentelor de a păstra alimentele în condiții corespunzătoare.

Specialiștii au fost nevoiți să deconecteze instalațiile afectate de la rețea pentru a limita pagubele.

Nu este primul incident. Ce s-a întâmplat în Franța

Noul val de incidente amintește de atacul informatic din Franța, produs în noaptea de 11 spre 12 octombrie 2026.

Atunci, sute de supermarketuri și magazine independente au fost afectate după ce atacatorii au preluat de la distanță controlul sistemelor de refrigerare.

Potrivit publicației Le Monde, au fost vizate magazine Intermarché, Netto, Coopérative U, Carrefour, E.Leclerc și Monoprix.

În unele instalații, temperatura a ajuns la 50 de grade Celsius, iar într-un caz echipamentele ar fi înregistrat chiar 80 de grade. Hackerii ar fi prelungit ciclul de dezghețare de la o oră la opt ore, ceea ce a întârziat declanșarea alarmelor și intervenția angajaților.

Pagubele au fost considerabile. Un comerciant din Gradignan a declarat că a pierdut produse în valoare de aproximativ 21.000 de euro, iar pierderile totale din Franța au fost estimate la câteva milioane de euro, posibil chiar zeci de milioane.

Există o legătură între atacurile din octombrie și cele din noiembrie

Deși există asemănări între incidente, nu este confirmat că toate atacurile au fost coordonate de aceeași grupare de hackeri. Reuters a precizat că nu a putut stabili cine se află în spatele incidentelor din 2 noiembrie și nici dacă acestea au legătură cu atacul din Franța.

Centrul Național de Securitate Cibernetică din Suedia a anunțat că investighează mai multe incidente care au vizat magazine alimentare. Autoritățile nu au oferit, până în prezent, informații certe despre identitatea atacatorilor.

Există riscuri pentru consumatori

Principalul pericol este legat de siguranța alimentară. Produsele refrigerate și congelate trebuie păstrate la temperaturi corespunzătoare pentru a preveni dezvoltarea microorganismelor și alterarea alimentelor.

În magazinele afectate, produsele care ar fi putut avea lanțul frigorific întrerupt au fost retrase de la vânzare sau aruncate. Reprezentanții Delhaize au precizat că centrele de distribuție funcționează normal și că livrările către magazine nu au fost întrerupte.

Până la momentul publicării informațiilor, nu existau confirmări privind supermarketuri din România afectate de acest val de incidente cibernetice.

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