Coșmarul unei asistente medicale care a stat în izolare șapte săptămâni din cauza testelor COVID-19: ”Trei au avut rezultate neconcludente. Nu m-am putut întoarce la muncă!”

Potrivit Antena 3, Daniela este asistentă medicală într-o clinică privată care a fost infectată cu noul coronavirus. În cazul ei, însă, lucrurile au fost complicate, întrucât a stat șapte săptămâni în spital. Trei dintre testele pentru coronavirus efectuate au avut rezultatul ”neconcludent”. Astfel, ea nu s-a putut întoarce la serviciu, iar în acest timp și-a cheltuit și banii pe testele care nu au ajutat-o.

"În jurul orei 3 dimineața, am făcut febră 38,7, am avut frisoane și am luat o pastilă să-mi scadă temperatura și, după aceea, nu am mai avut nimic. Din propria inițiativă am hotărât să merg să-mi fac testul să verific dacă sunt pozitivă sau negativă. Mergând să-mi fac testul, mi-a spus să revin în 48 de ore, să sun pentru rezultat la spital sau la DSP. Testul l-am făcut la "Matei Balș"", a povestit asistenta, potrivit sursei citate.

Iar coșmarul nu s-a oprit aici, întrucât atunci când a sunat la spital pentru a i se spune dacă rezultatul testului este pozitiv sau negativ, i s-a spus că rezultatul nu poate fi comunicat prin telefon.