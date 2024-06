Ia românescă, într-un nou scandal cu un brand internațional de haine. De la ce a pornit conflictul

Brand-ul Louis Vuitton este acuzat că ar fi copiat modelul iilor românești pentru colecția 2024, fără să meționeze sursa de inspirație. Cât de bine seamănă piesele vestimentare.

Organizația „La Blouse Roumaine” acuză celebrul brand de lux Louis Vuitton că folosește modelul unei ii românelti în cea mai recentă colecție lansată. Fondatoarea magazinului românesc susține că modelul folost de casa de modă franceză seamănă izbitor cu cel cămășilor specifice din Mărginimea Sibiului.

Nu este prima dată când modele tradițional românești sunt utilizate de branduri de renume fără a face referire la sursa de inspirație. Mai mult decât atât, în 2022 a fost luată decizia privind înscrierea „Artei cămăşii cu altiţă - element de identitate culturală în România şi Republica Moldova” pe Lista reprezentativă a patrimoniului UNESCO.

Motiv pentru care, în cazul în care se dovedește că Louis Vuitton a „furat” modelul de ia românească, ar putea exista și repecusiuni legale. Iată cum arată cele două obiecte vestimentare.

Louis Vuitton, acuzat că ar fi copiat modelul iilor românești. Cât de bine seamănă piesele vestimentare

Prin intermediul unei postări pe rețelele sociale, La Blouse Roumaine cere brand-ului francez respect față de comunitățile din România și să elimine din colecția 2024 piese care conțin elemente de design tradițional românești.

„Vă rugăm să acordați credit și respect comunităților din Transilvania, Oltenia și Muntenia din România care și-au păstrat identitatea și moștenirea culturală prin portul tradițional unic, mărturie a trecerii lor prin timp din generație în generație. Unele piese din colecția „LV by the Pool” 2024 sunt inspirate din bluza românească specifică regiunii Mărginimea Sibiului, fără a indica sursa designului. Considerăm că modul în care motivele, croiala și structura bluzei tradiționale românești sunt folosite în colecția LV, fără a se recunoaște originea și identitatea, încalcă drepturile culturale ale comunităților din regiunile mai sus menționate. Prin urmare, vă rugăm să eliminați din colecție toate piesele de inspirație românească până la obținerea acordului de utilizare a designului cultural, cu mențiunea creditului cuvenit. Mulțumesc”, se arată în mediul online.

Într-o altă postare, organizație îi îndeamnă pe români să ia atitudine tot prin intermediul rețelelor sociale.

„Dragi comunități din Mărginimea Sibiului, Oltenia de sub munte, Țara Făgărașului, Argeș, Sudul și Centrul Transilvaniei și orice persoană, colecționar, artizan și simplu iubitor, iubitoare a cămășii și portului specific Marginimii Sibiului, păstrat în toate zonele unde au migrat oamenii din această regiune, va rugăm să ne sprijiniți în noua campanie “Give Credit” (A da recunoaștere) ce are în centrul său utilizarea de către brandul Louis Vuitton a cămășii de Mărginime in noua colecție 2024, fără menționarea originii și acordul păstrătorilor de zestre culturală.

Ce avem de făcut:

- adăugați fotografii în story cu cămașa de Mărginime, replică la această postare cu indicarea zonei și dacă aveți, o scurtă descriere în câteva rânduri - tag @louisvuitton @lablouseroumaine #givecredit #louisvuitton #lablouseroumaine

- cereți brandului Louis Vuitton pe Instagram @louisvuitton să scoată piesele din colecție până la obținerea acordului din partea comunităților, cu creditarea originii

- dacă sunteți organizați în cadrul unor asociații, fundații, grupuri de inițiativă, companii etc, va rugăm să ne scrieți mesaje de susținere oficiale și să le trimiteți pe adresa [email protected].



Respect și recunoaștere pentru familiile și comunitățile noastre! ❤️🇷🇴



Vă mulțumim!



Împreună reușim”, este îndemnul acestora.

Românii s-au mobilizat rapid și pe pagina de Instagram a Louis Vuitton au apărut numeroase de comentarii critice la adresa brandului de lux. „Este descurajant să vezi un brand de îmbrăcăminte de lux folosind bluza tradițională românească, un simbol prețuit al moștenirii noastre culturale, în noua sa colecție, fără a acorda niciun credit costumului național românesc. O astfel de omisiune nu numai că ignoră istoria bogată și arta din spatele acestei haine frumoase, dar trece cu vederea și importanța recunoașterii și respectării culturilor din care se inspiră. Recunoașterea corespunzătoare nu este doar o marcă de respect, ci și un pas esențial către conservarea și onorarea moștenirii culturale. RUȘINE!!!”, este unul dintre acestea.